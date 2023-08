Arnheim: Jorge Prado (GASGAS) gewinnt Lauf 1

WM-Leader Jorge Prado gewann den spannenden ersten Lauf zum Großen Preis der Niederlande in Arnheim vor Polesetter Romain Febvre (Kawasaki) und Jeremy Seewer (Yamaha). Koch und Spies erreichten solide Punkteränge.

Der spanische WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) gewann den Holeshot zum ersten Lauf der MXGP-Klasse, Großer Preis der Niederlande in Arnheim. In der ersten Kurve nach dem Start kam es zu einem Crash, in den mehrere Fahrer verwickelt waren. Die Bikes von Roben Fernandez und Benoit Paturel verhakten sich ineinander. Fernandez musste danach die Box ansteuern. Für Paturel war das Rennen nach einigen Runden beendet.

Der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre startete auf P3 und attackierte von Anfang an. Er setzte sich zunächst gegen den ebenfalls gut gestarteten Jeremy Seewer (Yamaha) auf Rang 2 durch.

In Runde 6 kam es zu einer heftigen Kollision zwischen Alberto Forato (KTM) und Calvin Vlaanderen (Yamaha) im Kampf um P7. Vlaanderen kam von der Strecke ab, stürzte heftig und musste das Rennen aufgeben. Auch Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux stürzte in Runde 9 und fiel von P5 auf P7 zurück.

Nach der Hälfte des Rennens hatte Romain Febvre die Lücke zu Leader Jorge Prado geschlossen und ging in der Rechtskurve nach der Boxengasse innen am Spanier vorbei in Führung. Doch Febvre konnte seine Führung nur über zwei Runden halten, denn nach einem Sprung blieb er plötzlich stehen. Ob er sich verschaltet oder seinen Motor abgewürgt hatte, war von außen nicht zu erkennen, aber der Franzose tat sich sichtlich schwer, wieder in Gang zu kommen. Der Motor seiner Kawasaki rauchte stark, Febvre fiel durch diesen merkwürdigen Zwischenfall wieder auf P3 hinter Prado und Seewer zurück.

Am Ende wurde das Rennen dann noch einmal richtig spannend: Febvre kam wieder auf Tempo und schloss die Lücke zu Seewer auf P2. Seewer seinerseits griff Leader Prado an. Als die Piloten in die letzte Runde gingen, trennten die Top-3 nur noch 4 Sekunden. Seewer attackierte Prado, ging übers Limit und flog heftig über den Lenker ab. Febvre fuhr vorbei, erbte Rang 2, konnte aber seinerseits die Lücke zu Prado bis zum Ende des Rennens nicht mehr schließen. Prado gewann mit einem Vorsprung von 4 Sekunden vor Febvre, Seewer und Coldenhoff.

Kosak-KTM-Pilot Tom Koch startete im Bereich der Top-20 und kämpfte sich auf P13 nach vorne. Maximilian Spies wurde in diesem Rennen Dreizehnter.

MXGP Arnheim, Lauf 1:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS

2. Romain Febvre (F), Kawasaki

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

5. Tim Gajser (SLO), Honda

6. Alberto Forato (I), KTM

7. Maxime Renaux (F), Yamaha

8. Pauls Jonass (LT), Honda

9. Brian Bogers (NL), Honda

10. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki

11. Ben Watson (GB), Beta

12. Alvin Östlund (S), Honda

13. Tom Koch (D), KTM

14. Maximilian Spies (D), KTM

15. Valentin Guillod (CH), Honda

16. Petar Petrov (BG), Yamaha

17. Ruben Fernandez (E), Honda

18. Tristan Purdon (RSA), KTM

19. Marcel Conijn (NL), Yamaha

20. Sven van der Mierden (NL), GASGAS

...

31. (DNF) Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

32. (DNF) Benoit Paturel (F), Yamaha

...

DNS: Jeffrey Herlings (NL), KTM

DNS: Mattia Guadagnini (I), GASGAS

DNS: Henry Jacobi (D), KTM

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Paul Haberland (D), Husqvarna