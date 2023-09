Simon Längenfelder (GASGAS) startet von Pole

Unter schwierigen Bedingungen im tiefen Schlamm gewann der deutsche Red Bull GASGAS Werksfahrer Simon Längenfelder das Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Italien in Maggiora.

MX2-Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Italien in Maggiora: Nach anhaltenden Regenfällen wurde der Kurs mit seinen steilen Auf- und Abfahrten zwar modifiziert, stellte aber für die Fahrer dennoch eine große Herausforderung dar.

In der ersten Linkskurve nach dem Start kam es zu einem Crash, der WM-Leader Andrea Adamo (Red Bull KTM) in die Karten spielte: Sacha Coenen rutschte das Hinterrad weg, so dass er stürzt. Liam Everts (Red Bull KTM) konnte nicht ausweichen und ging ebenfalls zu Boden, während Tabellenführer Andrea Adamo im Bereich von P4 ins Rennen ging. Die Führung übernahm der südafrikanische JM Honda Pilot Camden Mc Lellan vor Jago Geerts (Yamaha) und Simon Längenfelder (GASGAS)

Everts versuchte, das Feld von hinten aufzurollen war bis Runde 4 schon auf P17 vorgefahren, doch ein weiterer Sturz warf den Belgier wieder auf P21 zurück. Everts blieb in diesem Rennen auf P16 ohne Punkte, während sich Adamo auf P4 weiter 7 Punkte sichern und seinen Vorsprung in der Tabelle gegenüber Everts von 48 auf 55 Punkte ausbauen konnte. Das war ein Geschenk für Adamo und sofern der Sizilianer am Sonntag weitere 5 Punkte auf Everts gutmachen kann, ist er vorzeitig Weltmeister.

In der 8. Runde konnte sich Längenfelder gegen Geerts durchsetzen und erreichte P2. Als die letzten beiden Runden begannen, flog Mc Lellan in Führung liegend an einer der Steilauffahrten ab und musste das Rennen angeschlagen beenden. Längenfelder erbte die Führung und startet zum vierten Mal in dieser Saison von der Pole Position. Damit sicherte sich der Deutsche weitere 10 WM-Punkte. Seinem Kontrahenten im Kampf um P3, Jago Geerts, konnte er damit einen weiteren Punkt abluchsen. Jetzt trennen ihn nur noch 4 Punkte zu Geerts und Tabellenrang 3.

Kay de Wolf (Husqvarna), der nach seinem Wirbelbruch in die WM zurückkehrte, stürzte und beendete das Rennen nur auf P19.

«Es war ein sehr schwieriges Rennen», erklärte Sieger Längenfelder. «Ich habe mich selber gewundert, dass ich auf dem Motorrad sitzengeblieben bin. Die Brille war am Ende total verschlammt, aber ich bin durchgekommen und hoffe, dass es morgen ähnlich gut läuft.»

MX2 Qualifikationsrennen Maggiora:

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS

2. Jago Geerts (B), Yamaha

3. Lucas Coenen (B), Husqvarna

4. Andrea Adamo (I), KTM

5. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

7. Isak Gifting (S), GASGAS

8. Rick Elzinga (NL), Yamaha

9. Thibault Benistant (F), Yamaha

10. Jan Pancar (SLO), KTM

…

16. Liam Everts (B), KTM

…

19. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

MX2 WM-Stand:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 739 Punkte

2. Liam Everts (B), KTM, 684, (-55)

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 659, (-80)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 655, (-84)

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 528, (-211)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 512, (-227)

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 511, (-228)

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 501, (-238)

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 463, (-276)

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 357, (-382)