Alberto Forato (KTM): Erste Pole in Maggiora

Unter dem Jubel der italienischen Fans holte Lokalmatador Alberto Forato (KTM) in Maggiora den ersten Laufsieg seiner Karriere. WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) wurde Zweiter und befindet sich damit weiter auf Titelkurs.

Die anhaltenden Regenfälle hatten den Hartbodenkurs von Maggiora in eine Schlammwüste verwandelt. Der Streckenverlauf wurde abgepasst, so dass eine Auffahrt entfiel. WM-Tabellenführer Jorge Prado (GASGAS) zog im MXGP-Qualifikationsrennen den Holeshot vor Lokalmatador Alberto Forato (KTM). Prado führte das Rennen vier Runden lang an, doch Forato setzte sich in einem entschlossenen Manöver an einer steilen Bergab-Passage gegen den Spanier durch. Danach beging der Italiener keine Fehler und holte vor einer begeisterten heimischen Zuschauerkulisse den ersten Laufsieg seiner Karriere. Erst gestern war Forato für die italienische Nationalmannschaft für das Motocross der Nationen aufgestellt worden.

Prado musste sich im weiteren Verlauf des Rennens zuerst gegen die Angriffe von Tim Gajser (Honda) zur Wehr setzen. Gajser konnte Prado überholen, doch der Slowene stürzte und fiel von P2 auf P4 zurück. Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre startete im Bereich der Top-10, konnte aber bereits in der ersten Runde mehrere Überholmanöver starten und befand sich ab Runde 8 am Hinterrad von Prado. Bei diesem Duell ging es um die Meisterschaft, denn Febvre braucht jetzt jeden Punkt, wenn er Prados Titelgewinn noch aufhalten und verhindern will.

Febvre gelang es am Ende nicht, Prado abzufangen. Jorge Prado wurde mit 5,9 Sekunden Rückstand zu Sieger Alberto Forato Zweiter, Romain Febvre Dritter. Damit wuchs Prados Vorsprung in der WM-Tabelle auf 68 Zähler an. Wenn der Spanier nach den beiden Wertungsläufen am Sonntag mehr als 60 Punkte Vorsprung hat, ist er vorzeitig Weltmeister des Jahres 2023. Jeremy Seewer (Yamaha) startete im Bereich der Top-3, fiel aber nach Sturz auf P8 zurück.

Die beiden deutschen Kosak-KTM-Piloten Tom Koch und Maximilian Spies erreichten das Ziel auf den Rängen 15 und 24.

In der kommenden Nacht sind in der Region um Maggiora weitere Regenfälle vorhergesagt, doch am Sonntag soll es voraussichtlich trocken bleiben.

Ergebnis MXGP Maggiora:

1. Alberto Forato (I), KTM

2. Jorge Prado (ESP), GASGAS

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Tim Gajser (SLO), Honda

5. Ruben Fernandez (E), Honda

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

7. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

9. Pauls Jonass (LT), Honda

10. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

11. Valentin Guillod (CH), Honda

...

15. Tom Koch (D), KTM

…

24. Maximilian Spies (D), KTM

MXGP WM-Stand:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 850 Punkte

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 782, (-68)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 679, (-171)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 629, (-221)

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 576, (-274)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 537, (-313)

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456, (-385)

8. Alberto Forato (I), KTM, 454, (-394)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 310, (-540)

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 302, (-548)

…

18. Tom Koch (D), KTM, 150, (-700)

19. Alessandro Lupino (I), Beta, 150, (-700)

20. Pauls Jonass (LT), Honda, 128 (-722)

21. Maximilian Spies (D), KTM, 115, (-735)