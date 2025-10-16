Kay De Wolf (Husqvarna): «Ich bereue nichts!»

Der MX2-Weltmeister von 2024 und Vizemeister von 2025 Kay de Wolf sprach mit SPEEDWEEK.com über seinen Wechsel in die MXGP-Klasse für 2026 und das Meisterschaftsfinale in Australien.

Kay de Wolf hat ein starkes halbes Jahrzehnt in der MX2-Klasse der Motocross-Weltmeisterschaft hinter sich und wird 2026 im Alter von 21 Jahren in die MXGP aufsteigen. Der Niederländer wird bei Nestaan eine Husqvarna FC 450 fahren und voraussichtlich Teil einer offiziellen sechsköpfigen Werksmannschaft sein, von denen drei in der Königsklasse fahren (De Wolf zusammen mit Lucas Coenen und Andrea Adamo). Nach dem Abschied von Jeffrey Herlings von Red Bull KTM nach sechzehn Saisons sorgt De Wolf dafür, dass die Niederlande weiterhin einen Fahrer mit Werksunterstützung aus Österreich haben.

Husqvarna bestätigte die Nachricht am vergangenen Freitag, da De Wolf seine Zusammenarbeit mit dem Team von Kay Henneken unter der Leitung von Rasmus Jorgensen fortsetzt, dem er als Teenager 2019 für die EMX125 beigetreten war. Ironischerweise traf De Wolf die Entscheidung über seine Zukunft (und über das letzte Jahr seines aktuellen Vertrags mit der KTM-Gruppe) beim Motocross der Nationen 2025 in den USA, wo er die MX2-Kategorie gewann. «Ich musste darüber nachdenken. Ich habe die Frist um über eine Woche verpasst!», lächelte er, als er nach der Wahl zwischen einer weiteren Saison in der MX2 (aufgrund der Altersregelung – 23 Jahre – könnte er noch zwei weitere Saisons fahren) und dem Einstieg in die MXGP gefragt wurde.

De Wolf dürfte sich anderen MX2-Champions wie Maxime Renaux, Tom Vialle und Adamo (die beide ebenfalls 2026 ihr MXGP-Debüt geben könnten) in der 450er-Klasse anschließen, während sich der amtierende Spitzenreiter Simon Längenfelder dafür entschieden hat, als erster Fahrer seit Jorge Prado 2019 den MX2-Titel zweimal in Folge zu gewinnen. Kay hat in seinen fünf MX2-Jahren die Plätze 7, 6, 6, 1 und 2 belegt und verabschiedet sich nun von der 250er-Klasse.

«Ein neues Kapitel und es ist der richtige Zeitpunkt», sagte er beim exklusiven Gespräch mit SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler. «Ich wollte 2025 meinen 250er-Titel verteidigen und war trotz einiger Verletzungen ziemlich gut dabei.»

De Wolfs größtes Hindernis war die Serie von drei aufeinanderfolgenden Rennen in Frankreich, Deutschland und Lettland und anschließend der Grand Prix von Großbritannien in Matterley Basin. Bei diesen Veranstaltungen belegte er die Plätze 13, 3, 3 und 10. «Ich hatte große Schmerzen: Frankreich war schlimm», erklärte er. «Ich hatte mir den rechten Knöchel verstaucht und es gab viele Rechtskurven! Die kleinste Berührung oder ein kleiner Stoß auf den Boden kann bei einer solchen Verletzung das ganze Rennen ruinieren. Es war das erste von drei Rennen hintereinander, und solche Verletzungen heilen einfach nicht so schnell. Ich fuhr nach Deutschland und versuchte, den Boden nicht mit dem Fuß zu berühren, und landete schließlich auf meiner Schulter – ich konnte danach meinen Arm nicht mehr heben. In Lettland gab es dann viel Regen. Ich hatte keine Kraft in meiner rechten Schulter und konnte meinen rechten Fuß nicht aufsetzen. Ich bin dort ziemlich oft gestürzt. Es war eine harte GP-Serie, aber ich habe gelernt, mich mental aufzubauen, und das ist etwas, das ich in die Zukunft mitnehmen kann. Es war eine wichtige Lektion, diese Schmerzgrenze zu überwinden.»

Er war nur noch wenige Minuten davon entfernt, seinen Meistertitel beim vom Sturm heimgesuchten zweiten Lauf in Australien zu verteidigen. Sein durchnässtes Motorrad gab eine Runde vor der roten Flagge in Darwin den Geist auf, was ein dramatischer und sensationeller Abschluss einer Saison war, in der De Wolf Längenfelder verfolgt und sich auch lange Zeit mit Adamo auseinandergesetzt hatte.

«Ich habe alles gegeben», erinnerte er sich. «Deshalb bereue ich nichts. Ich konnte das Wasser in meinem Motor hören und war irgendwie darauf vorbereitet. In der Runde vor dem Ausfall war ich eigentlich hoffnungsvoll, weil er besser klang, aber dann musste ich durch eine Pfütze fahren, die ich nicht vermeiden konnte. Ich habe alles versucht, um das Wasser zu umfahren, weil wir vom Team die Information hatten, dass Simon ziemlich weit zurücklag. Ich habe es um zwei Minuten verpasst, aber als ich zurückkam, war ich ziemlich gelassen, weil wir alles gegeben hatten. Deshalb habe ich seitdem gut geschlafen. Das ganze Team hat alles gegeben.»

De Wolf war mit nur 16 Punkten Rückstand auf Längenfelder nach Australien gereist. Nach dem Qualifikationslauf am Samstag verringerte er den Rückstand auf 13 Punkte und nach dem ersten Lauf sogar auf nur noch 10 Punkte. Die Spannung führte zu einigen brenzligen Situationen zwischen den beiden auf der Strecke. De Wolf wurde von einigen für seine Taktik kritisiert, als er seinen deutschen Rivalen überholte. «Einige Leute sagten mir hinterher, sie wollten mich umbringen», grinste er. «Ich habe darüber gelacht. Meiner Meinung nach gab es noch eine ‘offene Rechnung‘ aus der Türkei vom letzten Jahr, wo er mit einem wirklich unnötigen Überholmanöver meine Titelambitionen 2024 hätte beenden können. Nach diesem Rennen ist viel passiert und es gab viele Meinungen. Die Leute können sagen, was sie wollen.»

Trotz einiger Tiefpunkte und kontroverser Momente war De Wolf ansonsten außergewöhnlich. Er gewann die meisten Grands Prix, die meisten Läufe und stand insgesamt 15 von 20 Mal auf dem Podium. Sein perfektes Wochenende, an dem er jede einzelne MX2-Session oder jeden einzelnen Lauf beim Grand Prix von Belgien in Lommel anführte, war eine Meisterleistung. Jetzt hat er einen Schlussstrich unter das Jahr und dieses Kapitel seiner Karriere gezogen.

Anstatt eine atemberaubende Rookie-Saison wie Romain Febvre (2015), Tim Gajser (2016), Jeffrey Herlings (Zweiter in der Meisterschaft mit 6 Siegen im Jahr 2017) oder Lucas Coenen (ebenfalls Zweiter mit 13 Trophäen im Jahr 2025) anzustreben, ist De Wolf bescheiden und realistisch, während er gleichzeitig einen Wettkampf gegen Herlings und Co. erwartet. «Es geht nicht nur darum, gegen meine Helden anzutreten, sondern auch, von ihnen zu lernen und diese Erfahrungen hoffentlich in den kommenden Jahren zu nutzen, um den Weltmeistertitel zu holen», sagte er mit Blick auf 2026.

Es gibt jedoch Grund zum Optimismus. De Wolf war einer der größten und schwersten Fahrer in der MX2, weshalb er bei den Grand-Prix-Holeshots regelmäßig unterlegen war. Seine Technik eignet sich auch für das höhere Drehmoment und die höhere Leistung der 450er, ähnlich wie bei seinem ehemaligen Teamkollegen und Titelkonkurrenten Lucas Coenen. «Viel besser als eine 250er», sagte er über die Eignung seines Stils für die zusätzlichen Kubikzentimeter. «Im Vergleich zur 250er fahre ich sie geschmeidiger. Aufgrund meines Gewichts muss ich mich auf der 250er mehr aus dem Sattel heben, während ich die 450er besser unter Kontrolle habe. Es macht wirklich Spaß und ich habe bereits auf verschiedenen Strecken einen guten Speed gezeigt.»

Nestaan Husqvarna wird erneut die Klassen mit De Wolf in der MXGP und Liam Everts in der MX2 aufteilen. Das Team hat zuletzt 2024 seine Kräfte auf zwei Motorräder aufgeteilt, als es Mattia Guadagnini auf der FC 450 einsetzte.