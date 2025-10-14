Die Motocross-WM gastiert im März 2026 in Frauenfeld

Den «MXGP of Switzerland» wird es auch 2026 geben. Beim Motocross der Nationen (MXoN) in den USA hat das Organisationskomitee mit Promoter Infront Moto Racing den Vertrag für nächstes Jahr unterzeichnet.

Das alljährliche internationale Motocross-Highlight, das Motocross der Nationen (MXoN) fand in diesem Jahr Anfang Oktober auf dem Ironman Raceway bei Crawfordsville im US-Bundesstaat Indiana statt. Dieses nutzten eine Abordnung der MXGP Suisse AG mit OK-Chef Willy Läderach an der Spitze sowie des Schweizer Motorsportverbandes Swissmoto, um mit Motocross-WM-Vermarkter Infront Moto Racing den Vertrag für 2026 – für die Durchführung des WM-Laufs in Frauenfeld-Gachnang – festzuzurren.

Dazu hielt Willy Läderach anschließend fest: «Wir freuen uns, dass die weltbesten Motocross-Piloten am 28. und 29. März 2026 die Fans durch Ihre Leistungen ein weiteres Mal auf dem WM-Parcours Schollenholz in Frauenfeld-Gachnang begeistern werden.»

Bei der dann vierten Ausgabe der Neuzeit des Motocross-Grand-Prix der Schweiz kämpfen starke Profi- und Amateur-Piloten erneut in den Weltmeisterschaftskategorien MXGP und MX2 sowie in den Europameisterschaftsklassen EMX 250 und EMX 125 um WM- bzw. EM-Punkte. In allen vier Klassen ist wieder mit ambitionierten Lokalmatadoren zu rechnen, die sich die Chance, den WM-Kurs mit den Weltbesten zu teilen, nicht entgehen lassen werden.

Der Ticketverkauf dazu startet am 1. Dezember 2025 unter www.mxgp-switzerland.com.