Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Marc Marquez ist operiert

Die Motocross-WM gastiert im März 2026 in Frauenfeld

Von Thorsten Horn
Nico Greutmann (MX2), Jeremy Seewer (MXGP), David Luongo (CEO Infront Moto Racing), Willy Läderach (CEO MXGP Suisse), Rolf Enz (CEO Swiss Moto), Valentin Guillod (MX Open) und Mat Rebaud (Teamchef Schweiz) beim Motocross of Nations in Crawfordsville.
© MXGPSuisse

Nico Greutmann (MX2), Jeremy Seewer (MXGP), David Luongo (CEO Infront Moto Racing), Willy Läderach (CEO MXGP Suisse), Rolf Enz (CEO Swiss Moto), Valentin Guillod (MX Open) und Mat Rebaud (Teamchef Schweiz) beim Motocross of Nations in Crawfordsville.

Den «MXGP of Switzerland» wird es auch 2026 geben. Beim Motocross der Nationen (MXoN) in den USA hat das Organisationskomitee mit Promoter Infront Moto Racing den Vertrag für nächstes Jahr unterzeichnet.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Das alljährliche internationale Motocross-Highlight, das Motocross der Nationen (MXoN) fand in diesem Jahr Anfang Oktober auf dem Ironman Raceway bei Crawfordsville im US-Bundesstaat Indiana statt. Dieses nutzten eine Abordnung der MXGP Suisse AG mit OK-Chef Willy Läderach an der Spitze sowie des Schweizer Motorsportverbandes Swissmoto, um mit Motocross-WM-Vermarkter Infront Moto Racing den Vertrag für 2026 – für die Durchführung des WM-Laufs in Frauenfeld-Gachnang – festzuzurren.

Dazu hielt Willy Läderach anschließend fest: «Wir freuen uns, dass die weltbesten Motocross-Piloten am 28. und 29. März 2026 die Fans durch Ihre Leistungen ein weiteres Mal auf dem WM-Parcours Schollenholz in Frauenfeld-Gachnang begeistern werden.»

Bei der dann vierten Ausgabe der Neuzeit des Motocross-Grand-Prix der Schweiz kämpfen starke Profi- und Amateur-Piloten erneut in den Weltmeisterschaftskategorien MXGP und MX2 sowie in den Europameisterschaftsklassen EMX 250 und EMX 125 um WM- bzw. EM-Punkte. In allen vier Klassen ist wieder mit ambitionierten Lokalmatadoren zu rechnen, die sich die Chance, den WM-Kurs mit den Weltbesten zu teilen, nicht entgehen lassen werden.

Der Ticketverkauf dazu startet am 1. Dezember 2025 unter www.mxgp-switzerland.com.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari: Grosse Ziele für 2025, peinliche Bilanz

Von Mathias Brunner
​Für viele Insider galt Singapur als die beste Chance für Ferrari, 2025 noch einen Grand Prix-Sieg zu erobern. Du ihnen gehört auch Charles Leclerc. Geht das stolze Ferrari in dieser Saison sieglos aus?
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Di. 14.10., 11:55, Motorvision TV
    FastZone 2024
  • Di. 14.10., 12:20, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Di. 14.10., 13:45, Motorvision TV
    Dream Cars
  • Di. 14.10., 14:15, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Di. 14.10., 15:15, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Di. 14.10., 16:00, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Di. 14.10., 16:30, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Enduro World Championship
  • Di. 14.10., 17:00, Motorvision TV
    Isle of Man Tourist Trophy
  • Di. 14.10., 17:45, Motorvision TV
    FIM X-Trial World Championship
  • Di. 14.10., 18:40, Motorvision TV
    FIM Sidecarcross World Championship
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C1410054513 | 5