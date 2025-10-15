Zukunft von Renaux: «Liegt nicht mehr in meiner Hand»

Der MX2-Weltmeister von 2021, Maxime Renaux äußerte sich gegenüber SPEEDWEEK.com zu den schwindenden Chancen auf eine fünfte Saison in der MXGP-Klasse mit dem Team Monster Energy Yamaha im Jahr 2026.

Es gibt noch keine offiziellen Neuigkeiten über den Vertragsstatus von Maxime Renaux beim Werksteam Monster Energy Yamaha, aber der glücklose 25-Jährige, der kürzlich dem Team Frankreich beim Motocross der Nationen 2025 zum dritten Platz verhalf, deutete an, dass seine Zukunft bei den Japanern alles andere als klar ist.

«Das ist noch offen», sagte er exklusiv zu SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler auf dem Ironman Raceway. «Es gibt natürlich eine Chance, aber ich habe es nicht mehr wirklich in der Hand. Ich habe meine Meinung gesagt – ich brauche Veränderungen.»

Obwohl sein Vertrag mit dem Team von Hans Corvers noch eine weitere Saison läuft, wird Renaux mit einem vorzeitigen Abschied in Verbindung gebracht. Das Ganze hat die Aufmerksamkeit von Ducati Corse Off-Road auf sich gezogen. Die Italiener stehen kurz davor, ihre Zusammenarbeit mit Louis Vosters Team (das in den letzten beiden Saisons mit Fantic-Maschinen an den Start gegangen war) bekannt zu geben. Die Partnerschaft mit Fahrer Mattia Guadagnini wurde aufgelöst, wodurch für 2026 und somit das zweite Jahr des sich in der Entwicklung befindlichen Desmo450 MX-Projekts ein Platz neben dem Schweizer Jeremy Seewer frei geworden ist.

Renaux' Frustration rührt von seiner dritten verletzungsreichen Saison in Folge her. Er gewann das Eröffnungsrennen in Argentinien, verletzte sich dann jedoch an der rechten Hand, brach sich einige Rippen und erlitt einen Riss im Oberschenkel, der sich auf seinen Hüftbereich auswirkte. Seit Ende 2023 stand er nur einmal auf dem MXGP-Podium. Obwohl Renaux 2025 selten zu 100 Prozent fit war, blieb die Yamaha YZ450F im Vergleich zur Kawasaki KX450F, KTM 450 SX-F, Honda CRF450R und sogar dem Yamaha-basierten Fantic-Motorrad, mit dem Glenn Coldenhoff den dritten Platz in der Meisterschaft belegte, ohne Siege. Jago Geerts kämpfte darum, konstant unter die Top-10 zu kommen, und beendete Anfang dieser Woche seine langjährige Karriere bei Yamaha. Calvin Vlaanderen rettete mit drei dritten Plätzen in diesem Jahr zumindest etwas für das belgische Team und scheint mit dem fünfmaligen Weltmeister Tim Gajser, der ebenfalls neu hinzukommt, die einzige Konstante für Yamaha zu sein.

«Ich kam aus einem sehr starken Winter und war bereit», erzählte Renaux. «Ich habe das erste Rennen der Saison gewonnen, und dann wurde es immer schlimmer – eine Verletzung nach der anderen, und dann immer wieder der Versuch, mich zu erholen. Ich habe mich mit aller Kraft durchgekämpft. Ich habe in dieser Saison die Hölle durchgemacht und die größten Schmerzen erlebt, die ich je beim Fahren hatte. Eine gebrochene Hand, ein gebrochener Oberschenkelkopf. Ich habe die ganze Zeit gekämpft, und mein Körper hat dadurch stark gelitten. Mental ist es natürlich nicht einfach, mit Verletzungen zu fahren, und man entwickelt schlechte Gewohnheiten. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Pause! Und darauf, mit einem sauberen Blatt Papier für die nächste Saison zu beginnen.»

«Ich muss alles hinter mir lassen, egal wie die Zukunft aussehen wird, und neu anfangen», fügte er hinzu.

In Ironman gab es Gerüchte, dass Yamaha Renaux bis zum letzten Jahr seines Vertrags halten würde. Der Streit geht in die letzte Runde, da beide Parteien mit der Planung für die Tests 2026 beginnen müssen. Obwohl er angeschlagen ist, besteht Renaux darauf, dass er wieder zu einem großen Namen in der MXGP werden kann. «Die Hüfte war etwas besser, aber noch nicht vollständig ausgeheilt. Ich werde mich untersuchen lassen und mich richtig ausruhen», sagte er über seinen Zustand beim MXoN. «Das Ziel ist es, wieder aufzusteigen. Ich habe es nicht mit einer Verletzung wie 2023 an meinem Fuß zu tun. Es ist nicht so schlimm, und ich bin zuversichtlich, dass ich zurückkommen werde. Ich brauche nur etwas Zeit, um all die Schmerzen und schlechten Gewohnheiten hinter mir zu lassen. Ich muss ganz von vorne anfangen und mich wieder hocharbeiten – das habe ich in meiner Karriere schon oft nach schweren Verletzungen gemacht. Ich weiß, dass ich dazu in der Lage bin. Hoffentlich sehen wir bald wieder das alte Ich.»

Die MXGP wartet derzeit darauf, ob die schnelle Nummer 959 in Blau oder Rot antreten wird.