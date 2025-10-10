Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Kay de Wolf (Husqvarna) steigt in die MXGP auf

Von Thoralf Abgarjan
Kay de Wolf wechselt aus der MX2-WM in die MXGP
© Thoralf Abgarjan

Kay de Wolf wechselt aus der MX2-WM in die MXGP

Der niederländische Nestaan Husqvarna-Werksfahrer und MX2-Weltmeister des Jahres 2024, Kay de Wolf, wird in der kommenden Saison in die MXGP-WM aufsteigen. Am kommenden Wochenende tritt er mit der 450er an.
Mit seinen 21 Jahren könnte Kay de Wolf zwar noch weiterhin in der MX2-WM bleiben, doch er wird im kommenden Jahr in die MXGP-Premiumklasse aufsteigen. Der Niederländer bleibt im Nestaan Husqvarna Werksteam und wird künftig die C 450 bewegen.

«Dies ist ein wirklich besonderer Moment für mich», erklärte de Wolf. «Mit dem Husqvarna-Team, habe ich meine Profi-Karriere begonnen. Der Wechsel in die MXGP fühlt sich wie ein natürlicher nächster Schritt an. Wir haben so viele unglaubliche Momente zusammen in der MX2-WM erlebt: Rennsiege, Podiumsplätze, ein Weltmeistertitel und viele Lektionen auf dem Weg dorthin. Die FC 450 ist eine ausgezeichnete Maschine und ich fühle mich jetzt schon damit vertraut. Natürlich ist MXGP eine große Herausforderung, aber ich bin bereit dafür. Ich möchte von den Besten lernen, mich ständig verbessern und zeigen, was wir in der Premiumklasse leisten können.»

Schon am kommenden Wochenende wird er auf der Husqvarna FC 450 beim niederländischen Saisonfinale in Valkenswaard gegen die MXGP-Piloten Jeffrey Herlings (KTM) und Calvin Vlaanderen (Yamaha) antreten.

