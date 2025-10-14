Gajser: «Nächstes Jahr wird es definitiv anders sein»

Der fünffache Motocross-Weltmeister Tim Gajser bestritt beim Motocross der Nationen (MXoN) sein letztes Rennen für HRC. Der Slowene sprach auf dem Ironman Raceway über seinen Abschied von den «Roten».

Tim Gajser konnte seine Markenkollegen Hunter und Jett Lawrence beim Motocross der Nationen (MXoN) in diesem Monat zum zweiten Mal in Folge nicht besiegen. Der erfolgreiche MXGP-Rennfahrer bescherte Honda mit dem 3. Platz in der MXGP-Klasse in Indiana zumindest einen würdigen Abschied.

Gajser wird zusammen mit Jeffrey Herlings zwei der größten Team- und Herstellerwechsel in der modernen MXGP-Geschichte vollziehen. Der 29-Jährige, der 2014 erstmals für die Japaner antrat und aus dem Team von Giacomo Gariboldi in der MX2 kam, beendete seine elfjährige Zusammenarbeit mit Honda. Es war eine Partnerschaft, die ihm fünf Titel und über 50 Grand-Prix-Siege einbrachte (damit liegt er auf Platz 5 der ewigen Bestenliste). Gajser gewann 2016 in seiner ersten Saison mit der CRF450R die Königsklasse, was auch Hondas erster Erfolg in diesem prestigeträchtigen Wettbewerb seit 2000 war.

Das Jahr 2025 begann für #243 positiv mit fünf Podiumsplätzen in Folge, darunter drei Siege, doch dann prallte er beim sechsten Saisonevent in Frauenfeld gegen einen teilweise verdeckten Streckenpostenhügel und zog sich eine Schulterverletzung zu. Nach einer Operation verpasste er neun Grands Prix und kehrte zurück, um sich mit einem zweiten Platz beim vorletzten Event in China einen weiteren Pokal zu sichern.

«Ich hatte einen wirklich komfortablen Vorsprung von über 50 Punkten, aber dann kam es zu dem Sturz in der Schweiz», erklärte er. «Ich habe mein Bestes gegeben, um so schnell wie möglich zurückzukommen, aber als ich es in Agueda [Portugal] versuchte, war die Verletzung zu schwerwiegend. Erst die Operation, und dann dauerte die Genesung viel länger als erwartet. Ohne diesen Sturz hätte ich das Gefühl gehabt, dass [2025] meine Saison war. Aber so ist dieser Sport manchmal.»

Beim Ironman war Gajser noch nicht ganz fit. «Ich habe immer noch nicht die volle Beweglichkeit in der Schulter, aber wir arbeiten daran und nächstes Jahr wird sie wieder zu 100 Prozent in Ordnung sein», sagte er im Fahrerlager in Indiana. «In den letzten beiden GP war der Speed da, und Ironman war ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Ich kann motiviert in die Off-Season gehen – es gibt viele Veränderungen! Ich freue mich darauf und bin gespannt.»

Während seiner Genesung in diesem Sommer hatte Gajser mit Honda über einen neuen Vertrag verhandelt, aber das Unternehmen war von Jeffrey Herlings begeistert und lockte den zweifachen MX2-Weltmeister und AMA 250SX-Sieger Tom Vialle zurück nach Europa. Gajser fand angeblich einen neuen Arbeitgeber bei Yamaha.

«Seltsam, dass es mein letztes Rennen auf einem roten Motorrad war», sagte er am Sonntag beim MXoN. «Ich bin seit Ende 2013 bei Honda, zwölf Jahre sind eine lange Zeit! Nächstes Jahr wird es definitiv anders sein, aber manchmal ist ein Neuanfang auch gut. Ich bin immer super motiviert – Motivation ist nie mein Problem –, aber es gibt mir etwas zusätzlich: auf ein neues Motorrad zu steigen, es zu testen, zu sehen, wie es sich anfühlt. Das wird gut!»

Yamaha hat den Vertrag mit Gajser und die Identität seiner Teamkollegen noch nicht bestätigt. Honda ist unterdessen ebenfalls vertraglich an KTM gebunden, um Vialle und Herlings bekannt zu geben, obwohl Vialle vor seinem Debüt beim Paris Supercross 2025 Mitte November bekannt gegeben werden sollte. Ruben Fernandez – der dritte CFR450R-Fahrer für 2026 – sollte als Teil der gesamten Teamaufstellung bekannt gegeben werden.