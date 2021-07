Antonio Cairoli (KTM): Laufsieg und Tagespodium

Mit einem 8-1-Ergebnis stand Red Bull KTM Werksfahrer Antonio Cairoli in Oss auf dem Grand-Prix-Podium und feierte den zweiten Laufsieg der Saison. Im zweiten Lauf spielte der Sizilianer seine Stärken aus.

Rang 8 im ersten MXGP-Lauf von Oss entsprach nicht den selbst gesteckten Zielen von Red Bull KTM Werksfahrer Antonio Cairoli. «Ich weiß, dass meine fahrerischen und physischen Möglichkeiten besser sind als Rang 8», grübelte der Sizilianer. «Mein Start war nicht gut und ich habe keinen Weg nach vorne gefunden. Im zweiten Lauf war der Start auch nicht besser, aber das Rennen war trotzdem gut und ich bin mit meiner Leistung zufrieden.»

Cairoli kämpfte sich von P5 aus nach vorne. Der Italiener profitierte zunächst von dem Ausritt von Romain Febvre (Kawasaki), überholte in der 10. Runde Brian Bogers (GASGAS). Danach schloss er die Lücke zu den beiden Spitzenreitern Jorge Prado (KTM) und Tim Gajser (Honda). Als die 30 Minuten Renndistanz abgelaufen waren, ging Gajser an Prado vorbei in Führung. Cairoli blies in den letzten beiden Runden zum Angriff und überholte zuerst Prado und dann Gajser. Der neunfache Weltmeister Cairoli absolvierte nur eine Führungsrunde - es war die letzte und entscheidende. Er konnte seinen zweiten Laufsieg der Saison feiern. Nach den den ersten 8 absolvierten Rennen der Saison kann Tim Gajser 3 Laufsiege verbuchen, Herlings und Cairoli jeweils 2 und Febvre hat einen Laufsieg auf seinem Konto.

Mit einem 8-1-Ergebnis stand Cairoli in Oss auf dem Podium. «Mein erklärtes Ziel ist es, bei jedem Grand-Prix auf dem Podium zu stehen. Insgesamt kann ich zufrieden sein.»

In der WM-Tabelle rangiert Cairoli punktgleich mit Herlings und Febvre auf Rang 3 und hat 23 Punkte Rückstand zu Spitzenreiter Gajser.

Grand-Prix-Wertung Oss:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 3-2

2. Antonio Cairoli (I), KTM, 8-1

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 4-4

WM-Stand nach WM-Runde 4:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 166

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 143, (-23)

3. Antonio Cairoli (I), KTM, 143, (-23)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 143, (-23)

5. Jorge Prado (E), KTM, 132, (-34)