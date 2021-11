Stefan Everts: «Beste Saison seit Jahrzehnten!»

Das dramatische Motocross-WM-Finale der MXGP-Klasse lässt auch den zehnfachen belgischen Weltmeister Stefan Everts staunen.

Vor den beiden letzten Motocross-WM-Events in Mantua am kommenden Sonntag und dem darauf folgenden Montag liegen mit Romain Febvre (Kawasaki), Tim Gajser (Honda) und Jeffrey Herlings gleich drei Asse innerhalb von nur drei Punkten. Es ist das spannendste und nervenaufreibendste Finale der Geschichte

Auch Belgiens Rekord-Weltmeister Stefan Everts ist beeindruckt von der Dramaturgie der vergangenen Wochen. «Es ist die beste Saison seit Jahrzehnten», gesteht #S72, der im Moment seinen talentierten Sohn Liam (17) in der EMX-Kategorie betreut, gegenüber der englischsprachigen Offroad-Plattform gatedrop.

«Der Fight zwischen den drei WM-Kandidaten ist unglaublich. Ich kann mich nicht erinnern, dass so etwas schon einmal der Fall war», bestätigt Everts, der in den 1990er-Jahren selbst WM-Entscheidungen im letzten Rennen einer Saison gegen Sebastien Tortelli und Greg Albertyn verloren hat. «Es kann nur gut für unseren Sport sein. Wenn man einen Dominator hat, der das ganze Jahr überlegen ist, verlieren die Leute das Interesse.»

Honda hat für Mantua Ruben Fernandez aus der MX2-WM in die MXGP befördert. Einige Beobachter sehen darin eine Art Unterstützung für HRC-Teamleader Tim Gajser, der bisher alleine auf weiter Flur kämpfen musste.

Everts dazu: «Die Chance, dass Ruben den WM-Kampf beeinflusst, ist gering. Aber Honda zieht jedes Prozent in Erwägung. Am Ende wird es aber alleine an Tim liegen.»

WM-Stand nach WM-Runde 16 von 18:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 614

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 613, (-1)

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 611, (-3)

4. Jorge Prado (E), KTM, 502, (-112)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 498, (-116)

6. Antonio Cairoli (I), KTM, 496, (-118)