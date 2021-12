2022 Neu in der MXGP: Riley Racing Yamaha 12.12.2021 - 15:48 Von Thoralf Abgarjan

© Thoralf Abgarjan Hakon Fredrikson startete letzte Saison für Riley Racing Yamaha

Das Team 'Riley Racing Yamaha' wird 2022 in beiden WM-Klassen und in der EMX250 an den Start gehen. Der Belgier Brent van Doninck wechselt vom Team 'Gebben van Venrooy' zu ' Riley Yamaha'.