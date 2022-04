Jorge Prado (GASGAS): Erster Nicht-Honda-Sieg!

GASGAS-Motocross-Star Jorge Prado war in Agueda nur glücklich über seinen Grand-Prix-Sieg. Die Art und Weise, wie er Lauf 2 verlor, trübte seine Stimmung.

Der Spanier Jorge Prado beendete in Agueda in Portugal am Sonntag den Erfolgslauf von Tim Gajser, der die ersten drei Motocross-Grand-Prix der Saison 2022 in der Klasse MXGP gewinnen konnte. Für den 21-Jährigen aus dem De-Carli-Team war es der erste Grand-Prix-Sieg auf der spanischen Marke GASGAS, die sich unter dem Dach der Pierer Mobility AG befindet. Dazu gelang ihm in Lauf 2 der Holeshot – den besten Start in Lauf 1 hatte übrigens knapp vor Prado der Deutsche Henry Jacobi (Honda).

«Es ist großartig, wieder auf der obersten Stufe des Podiums zu stehen», stellte der Wahl-Belgier Prado fest, der aus Lugo stammt. «Ich habe versucht, Tim in Lauf 2 hinter mir zu halten. Das ist mir einige Runden lang gelungen, aber er ist gut gefahren», musste Prado neidlos anerkennen. «Klar, jeder will gewinnen und bei mir war es schon länger her, dass ich einen Grand Prix gewinnen konnte. Es war hart für mich, speziell der zweite Lauf. Alle Jungs da vorne fahren auf einem sehr hohen Niveau, sind sehr schnell.»



Prado ist jetzt der erste Verfolger von Gajser in der Gesamtwertung, bevor es am Sonntag in Arco di Trento weitergeht. Sein Rückstand auf Honda-Star Gajser beträgt 21 Punkte.