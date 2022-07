Brian Bogers (Husqvarna) holt seinen ersten Laufsieg

Den ersten MXGP-Lauf im belgischen Lommel gewann überraschend der niederländische Husqvarna-Werksfahrer Brian Bogers vor Calvin Vlaanderen (Yamaha) und Romain Febvre (Kawasaki), Jacobi erreicht P11.

1. Lauf des Großen Preises von Flandern in Lommel: Das Rennen begann zunächst wie so oft in dieser Saison: Leichtgewicht Jorge Prado katapultierte seine Factory-GASGAS zum Holeshot und führte das Rennen drei Runden lang an. Dahinter brachten sich Jeremy Seewer (Yamaha), Brian Bogers (Husqvarna), Tim Gajser (Honda) und Calvin Vlaanderen (Yamaha) in Stellung.

Nach 10 Minuten konnte Prado die Pace der ersten Runden nicht mehr gehen und Brian Bogers übernahm die Führung. Zu diesem Zeitpunkt war die Spitze noch eng zusammen und niemand rechnete damit, dass sich der Niederländer an der Spitze halten oder gar absetzen würde. Doch es kam anders: Bogers fuhr gleich einen Vorsprung von 6 Sekunden heraus und in der ersten Hälfte des Rennens war es nur Romain Febvre (Kawasaki), der von P6 aus nachrückte und ähnliche Rundenzeiten wie Bogers in den Sand brannte.

Nach der Hälfte des Rennens wirkte Prado erschöpft und fiel immer weiter zurück. Jeremy Seewer unterliefen Fehler, so dass er P3 verlor und Calvin Vlaanderen setzte sich in einem harten Zweikampf in Runde 14 gegen Febvre durch und kam auf Rang 2 ins Ziel.

Bogers gewann den ersten Lauf überraschend mit einem Vorsprung von 15,8 Sekunden vor Calvin Vlaanderen und Romain Febvre. Ob es ein Sturz oder ein Fehler war, der Jeremy Seewer auf P6 zurückwarf, war nicht zu erkennen. In Runde 14 stürzte auch Tim Gajser (Honda) und fiel von P6 auf Rang 7 zurück.

Henry Jacobi (Honda) zeigte wieder einen seiner Blitzstarts, wurde aber in der ersten Kurve weit nach außen getragen und reihte sich im Bereich der Top-10 ein. In Runde 7 musste er sich dem britischen Kawasaki-Werksfahrer Ben Watson geschlagen geben und fiel auf P11 zurück. Tom Koch (KTM) startete im Bereich der Top-20 und fuhr im Rennen auf Rang 16 nach vorne.

Ergebnis MXGP Lommel, Lauf 1:

1. Brian Bogers (NL), Husqvarna

2. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

5. Maxime Renaux (F), Yamaha

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

7. Tim Gajser (SLO), Honda

8. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

9. Jorge Prado (E), GASGAS

10. Ben Watson (GB), Kawasaki

11. Henry Jacobi (D), Honda

12. Brent van Doninck (B), Yamaha

13. Benoit Paturel (F), Honda

14. Cyril Genot (B), Honda

15. Alvin Östlund (S), Yamaha

16. Tom Koch (D), KTM

17. Jed Beaton (AUS), Kawasaki

18. Alberto Forato (I), GASGAS

19. Jere Haavistu (FIN), KTM

20. Kevin Brumann (CH), Yamaha

21. Ivo Monticelli (I), Honda

22. Sven van der Mierden (NL), GASGAS

23. Harri Kullas (EST), Yamaha

24. Conrad Mewse (GB), KTM

…

29. (DNF) Jeremy van Horebeek (B), Beta

30. (DNF) Mitchell Evans (AUS), Honda

...

DNS: Pauls Jonass (LT), Husqvarna

DNS: Hakon Fredriksen (NOR), Honda

DNS: Jordi Tixier (F), KTM

DNS: Ruben Fernandez (E), Honda

DNS: Nicholas Lapucci (I), Fantic

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Adam Sterry (GB), KTM