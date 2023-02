Jeffrey Herlings (KTM): Der Comeback-Plan ist fixiert

Red-Bull-KTM-Motocross-Ass Jeffrey Herlings wird nach seiner langen Zwangspause auch in den nächsten beiden Wochen in Italien fehlen und kann wohl erst ab Ende Februar Rennpraxis für die neue MXGP-Saison sammeln.

Die Motocross-WM 2023 startet am 12. März mit dem Grand Prix von Argentinien in Bariloche. Am kommenden Wochenende beginnt die intensive Vorbereitung der WM-Asse mit den ersten Rennen zur offenen Italienischen Meisterschaft. Abwesend ist Comeback-Mann Jeffrey Herlings aus dem KTM-Werksteam.

Der 28-jährige Niederländer hätte nach einem Jahr Zwangspause wegen seiner schweren Fersenverletzung am 5. Februar in Montearagon sein mit Spannung erwartetes Comeback geplant gehabt. Dieses musste er aber wegen einer Grippe kurzfristig absagen.

Nun bereitet sich «The Bullet» weiter in Spanien vor, während die MX2-Fahrer des KTM-Werksteams (Liam Everts, Andrea Adamo, Sacha Coenen) bereits am Wochenende in Ponte a Egola starten.

Seinen ersten Renneinsatz wird der fünffache Weltmeister nach aktuellem Stand beim traditionellen Frühjahrs-Cross im britischen Hawkstone Park am 26. Februar haben. Danach wartet auf Herlings noch der internationale Vorsaisonevent in Lacapelle-Marival in Frankreich am 5. März, wo 2021 ein Grand Prix stattfand.

Für Herlings ist das keine leichte Ausgangslage: Er hätte mit dem ursprünglich geplanten Auftritt in Spanien in Summe drei Events vor dem WM-Auftakt in Patagonien gehabt. Jetzt konzentriert sich die Rennvorbereitung auf die letzten beiden Wochen vor dem Saisonstart.