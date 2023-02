Jeffrey Herlings (KTM): Erster Renneinsatz geschafft

Red Bull-KTM-Superstar Jeffrey Herlings fuhr am Sonntag in Arnhem ein lokales Motocross-Rennen und bestreitet am kommenden Wochenende in Großbritannien nach 15 Monaten Pause seinen ersten internationalen Wettkampf.

Während sich MXGP-Weltmeister Tim Gajser (HRC) am Sonntag in Arco bei einem spektakulären Sturz den Oberschenkel brach und ihm somit eine lange Verletzungspause bevorsteht, wird Jeffrey Herlings am Wochenende erstmals wieder ein internationales Rennen auf Top-Niveau bestreiten.

Herlings absolvierte am Sonntag auf der sandigen Piste im «Motorsport Park Gelderland Midden» bereits ein erstes Rennen gegen lokale Konkurrenz und gewann souverän. Der fünffache Weltmeister ist am kommenden Wochenende auch der Top-Star beim traditionellen Vorsaison-Event im britischen Hawkstone Park. Eine Woche danach soll Herlings auch im französischen Lacapelle Marival starten.

Zur Erinnerung: Der 28-Jährige hatte sich vor Saisonbeginn 2022 in Spanien einen komplizierten Fersenbruch zugezogen und verpasste die gesamt Saison. Sein letztes großes Rennen war das turbulente MXGP-WM-Finale 2021 in Mantua, aus dem er als Sieger hervorging.

In Hawkstone Park trifft Herlings am Sonntag auf einige sehr starke Gegner. Größte Widersacher dürften Kawasaki-Star Romain Febvre (31) und Glenn Coldenhoff (31) aus dem Yamaha-Werksteam sein. Coldenhoff hat im Gegensatz zu seinen beiden Yamaha-Teamkollegen Maxime Renaux und Jeremy Seewer auf die Rennen in Italien verzichtet und startet seine Rennsaison wie Herlings in Großbritannien.

Interessant: Die Veranstalter von Hawkstone Park bieten am Sonntag auch einen Livestream der Veranstaltung an. Bei den ersten beiden Rennen des Tages treten je 20 Fahrer mit 450er- und 20 Teilnehmer mit 250er-Bikes an. Im Superfinale wird gemeinsam gewertet, dafür wird eine Handicap-Formel herangezogen.