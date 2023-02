Tim Gajser nach OP: «Ich werde stärker zurückkommen» 21.02.2023 - 07:45 Von Mario Furli

© Honda Tim Gajsers Blick geht nach vorne

MXGP-Weltmeister Tim Gajser (Honda) wurde am Montag erfolgreich am rechten Oberschenkel operiert und meldete sich erstmals seit dem folgenschweren Sturz in Arco di Trento persönlich zu Wort.