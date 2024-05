Jorge Prado (GASGAS) gewinnt Lauf 1 souverän

Mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg gewann der spanische GASGAS-Werksfahrer, Titelverteidiger und Lokalmatador Jorge Prado den ersten Lauf der MXGP-Klasse, während WM-Leader Tim Gajser (Honda) stürzte.

Erster Lauf der MXGP Klasse zum Grand Prix of Galicia in Lugo, der Heimstrecke des Titelverteidigers Jorge Prado (GASGAS): Von der Pole-Position aus katapultierte sich der spanische Lokalmatador mit dem 8. Holeshot der Saison an die Spitze und kontrollierte mit einer souveränen Darbietung das Feld von der Spitze aus.

Nach dem Start lagen Prado, Febvre, Gajser, Guillod und Vlaanderen vorn, doch Gajser stürzte eingangs der Wellensektion und fiel auf Rang 14 zurück. Jeffrey Herlings (KTM) kam nur im Bereich von Platz 8 aus der ersten Runde.

WM-Leader Gajser kämpfte sich wieder in die Top-10 und erreichte nach 6 Runden Brian Bogers und Valentin Guillod auf den Rängen 6 und 7, doch nachdem er erfolgreich überholt hatte, kam er komplett von der Strecke ab und musste sich hinter den beiden Kontrahenten erneut einreihen.

Am Ende erreichte Gajser Platz 6. Prado gewann mit einem ungefährdeten Vorsprung von 2 Sekunden vor Romain Febvre und dem gut aufgelegten Calvin Vlaanderen. Mit Prados Sieg im ersten Lauf und Gajser auf Platz 6 rückte die WM-Spitze wieder enger zusammen. Gajser führte vor dem MXGP of Galicia die Tabelle mit einem Vorsprung von 14 Punkten an, der nun auf 3 Punkte zusammengeschmolzen ist.

Mark Scheu (Husqvarna) verpasste auf Platz 21 die Punkteränge knapp.

Lugo, MXGP, Lauf 1:



1. Jorge Prado (E), GASGAS

2. Romain Febvre (F), Kawasaki

3. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

6. Tim Gajser (SLO), Honda

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

8. Valentin Guillod (CH), Honda

9. Pauls Jonass (LT), Honda

10. Brian Bogers (NL), Fantic

11. Cornelius Toendel (N), KTM

12. Isak Gifting (S), Yamaha

13. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna

14. Jan Pancar (SLO), KTM

15. Ivo Monticelli (I), Beta

16. Alvin Östlund (S), Honda

17. Josh Gilbert (GB), KTM

18. Adam Sterry (GB), KTM

19. Benoit Paturel (F), Yamaha

20. Ander Valentin (E), Yamaha

21. Mark Scheu (D), Husqvarna

22. Thomas Vermijl (B), GASGAS

23. Lucas Bodega (E), GASGAS

24. (DNF) Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

25. (DNF) Ben Watson (GB), Beta

26. (DNF) Kevin Horgmo (N), Honda

...

DNS: Maximilian Spies (D), KTM

DNS: Tom Koch (D), KTM