Jorge Prado (GASGAS) siegt und ist WM-Leader

Mit Siegen in beiden Wertungsläufen gewann Lokalmatador Jorge Prado (GASGAS) den Grand Prix of Galicia auf seiner Heimstrecke im spanischen Lugo und übernahm damit die WM-Führung. Dieser Sieg war keine Spazierfahrt.

Seinen Fans hätte Lokalmatador Jorge Prado (GASGAS), nach dem sogar die Strecke in Lugo benannt ist, keinen größeren Gefallen tun können. In einem ereignisreichen und spannenden Grand Prix gewann er alles, was es in Lugo zu gewinnen gab und eroberte damit die WM-Führung zurück, die er vor genau einer Woche im Schlamm von Portugal an Tim Gajser (Honda) verloren hatte.

Nach dem Start zum zweiten MXGP-Lauf musste das Rennen mit roter Flagge abgebrochen werden. Die Gates von Jeffrey Herlings und Jorge Prado fielen nicht, so dass die beiden Meisterschafts-Aspiranten dem Feld hinterherfahren mussten. Febvre führte und Prado überholte in der ersten Runde schon das halbe Feld. Das Rennen wurde wegen der Fehlfunktion des Startgatters dennoch regelkonform abgebrochen und nach einigen Minuten neu gestartet.

Beim zweiten Versuch tauschten Prado und Herlings die Plätze. Die Startmaschine funktionierte und diesmal hatte Yamaha-Werksfahrer Calvin Vlaanderen vor Jorge Prado den besten Start. Schon in der ersten Runde griff der zweitplatzierte Spanier unter dem Jubel der einheimischen Fans nach der Führung und übernahm die Spitze.

WM-Leader Tim Gajser (Honda) kam im zweiten Lauf weniger gut vom Start weg, arbeitete sich aber von Rang 10 aus schnell nach vorne. Holeshot-Gewinner Calvin Vlaanderen rangierte 6 Runden lang auf Platz 2, bevor er von Tim Gajser überholt wurde. Nachdem der Slowene Rang 2 erreicht hatte, gab es für ihn nur noch ein Ziel: Er wollte die Lücke zu Prado so schnell wie möglich schließen und ihm den Laufsieg abnehmen. In der Konstellation Gajser vor Prado hätte der Slowene das 'redplate' des Meisterschaftsführenden verteidigen können. Sowohl Prado als auch Gajser gingen ans Limit und streckenweise schien der Slowene auf Platz 2 tatsächlich der Schnellere zu sein. Als es 3 Runden vor Ultimo zum Showdown zwischen den beiden Meisterschafts-Aspiranten kam, stürzte Gajser über das Vorderrad und fiel auf Rang 3 zurück. Damit war die Entscheidung zugunsten von Prado gefallen.

Nach Gajsers Sturz erbte Jeffrey Herlings (KTM) den zweiten Platz. 'The Bullet' setzte sich nach dem Neustart nach mäßigem Start zunächst gegen Jeremy Seewer (Kawasaki) und Glenn Coldenhoff (Fantic) durch. Danach überholte er Romain Febvre (Kawasaki) mit einem harten Blockpass in jener Linkskehre, in der er zuvor Seewer kassiert hatte. Nachdem 'The Bullet' an Calvin Vlaanderen vorbei war, stürzte Vlaanderen allerdings, fiel auf Rang 7 zurück und büßte dadurch sein mögliches Grand-Prix-Podium ein. Mit einem 3-7-Ergebnis wurde Vlaanderen am Ende Fünfter der Grand-Prix-Wertung. Jeremy Seewer (Kawasaki) wurde mit einem 5-6-Ergebnis Sechster.

Mit seinem makellosen Heimsieg übernahm Jorge Prado damit wieder das 'redplate' des WM-Führenden. Der Spanier reist nun mit einem knappen Vorsprung von 2 Punkten zum nächsten Grand-Prix, der schon in einer Woche im französischen St Jean d'Angely ausgetragen wird.

Grand Prix of Galicia, Lugo:



1. Jorge Prado (E), GASGAS, 1-1

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 4-2

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-4

4. Tim Gajser (SLO), Honda, 6-3

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 3-7

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 5-6

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 7-5

8. Valentin Guillod (CH), Honda, 8-9

9. Pauls Jonass (LT), Honda, 9-10

10. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna, 13-8

11. Brian Bogers (NL), Fantic, 10-12

12. Isak Gifting (S), Yamaha, 12-13

13. Cornelius Toendel (N), KTM, 11-15

14. Jan Pancar (SLO), KTM, 14-17

15. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 24-11

16. Alvin Östlund (S), Honda, 16-18

17. Kevin Horgmo (N), Honda, 26-14

18. Ivo Monticelli (I), Beta, 15-21

19. Ben Watson (GB), Beta, 25-16

20. Adam Sterry (GB), KTM, 18-19

21. Josh Gilbert (GB), KTM, 17-22

22. Ander Valentin (E), Yamaha, 20-20

23. Benoit Paturel (F), Yamaha, 19-26

24. Mark Scheu (D), Husqvarna, 21-23

25. Lucas Bodega (E), GASGAS, 23-24

26. Thomas Vermijl (B), GASGAS, 22-25

...

DNS: Maximilian Spies (D), KTM

DNS: Tom Koch (D), KTM

WM-Stand nach 6 von 20 Events:



1. Jorge Prado (E), GASGAS, 298 Punkte

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 296 (-2)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 267, (-31)

4. Jeffrey Herlings (KTM), 246, (-52)

5. Pauls Jonass (LT), Honda, 217, (-81)

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 193, (-105)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 191, (-107)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 179 (-119)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 120 (-178)

10. Kevin Horgmo (N), Honda, 115, (-183)

11. Ben Watson (GB), Beta, 97, (-201)

…

19. Tom Koch (D), KTM, 40, (-258)

…

23. Maximilian Spies (D), KTM, 27, (-271)