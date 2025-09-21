Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Romain Febvre (Kawasaki) ist MXGP-Weltmeister 2025

Von Thoralf Abgarjan
Romain Febvre ist MXGP-Weltmeister 2025
© MXGP-TV

Romain Febvre ist MXGP-Weltmeister 2025

Mit einem vierten Platz im ersten Lauf von Darwin (Australien) sicherte sich der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre vorzeitig den MXGP-WM-Titel 2025. Laufsieger wurde Lucas Coenen (KTM).
Ein vierter Platz im ersten MXGP-Wertungslauf von Darwin (Australien) genügte dem französischen Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre zum vorzeitigen Gewinn der MXGP-Motocross-WM 2025. Mit einem Vorsprung von 39 Punkten liegt er vor dem zweiten Lauf, bei dem man maximal 25 Punkte gewinnen kann, in der WM-Tabelle uneinholbar vorn.

Damit beendete Romain Febvre eine Durststrecke von 27 Jahren. Den letzten Titel in der Premium-Kategorie des Motocross gewann Sebastien Tortelli im Jahre 1998 für Kawasaki.

Für Romain Febvre ist es der zweite MXGP-Titel nach 2015. Vor 10 Jahren gewann der 33-jährige Franzose die Meisterschaft auf Yamaha.

Den ersten Lauf gewann der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen vor Jeffrey Herlings (KTM) und Tim Gajser (Honda). MXGP-Rookie Lucas Coenen wurde damit Vizeweltmeister. Auch Glenn Coldenhoff (Fantic) steht als WM-Dritter bereits fest.

MXGP Darwin, Lauf 1:

1. Lucas Coenen (B), KTM
2. Jeffrey Herlings (NL), KTM
3. Tim Gajser (SLO), Honda
4. Romain Febvre (F), Kawasaki
5. Ruben Fernandez (E), Honda
6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha
7. Mattia Guadagnini (I), Ducati
8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic
9. Isak Gifting (S), Yamaha
10. Pauls Jonass (LT), Kawasaki
11. Andrea Bonacorsi (I), Fantic
12. Jeremy Seewer (CH), Ducati
13. Brian Bogers (NL), Fantic
14. Jan Pancar (SLO), KTM
15. Kevin Brumann (CH), Husqvarna
16. Tom Koch (D), Beta
17. Marc Quentin Prugnieres (F), Honda
18. Todd Waters (AUS), Husqvarna
19. Levi Rogers (AUS), Yamaha
20. Zac Watson (AUS), Triumph
...
25. (DNF) Jago Geerts (B), Yamaha
26. (DNF) Ben Watson (GB), Beta
27. (DNF) Hugh McKay (AUS), Yamaha
28. (DNF) Maxime Renaux (F), Yamaha

WM-Stand:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 956 Punkte
2. Lucas Coenen (B), KTM, 917, (-39)
3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 678, (-278)

