ADAC MX Masters in Drehna abgesagt

Nach der Verlängerung des Verbots von Großveranstaltungen bis 31. Oktober sah der MSC Fürstlich Drehna keine Möglichkeit, die Auftaktveranstaltung der ADAC MX Masters durchzuführen.

Die Auftaktveranstaltung der ADAC MX Masters in Drehna am 6. September wurde nach mehrmaligen Verschiebungen für dieses Jahr nun endgültig abgesagt. In einer Pressemitteilung des gastgebenden MSC Fürstlich Drehna heißt es: «Aufgrund der behördlichen Auflagen und den daraus entstehenden Schwierigkeiten hat sich der Vorstand des MSC Fürstlich Drehna schweren Herzens entschieden, die geplante ADAC MX Masters Veranstaltung am 05.- 06. September 2020 abzusagen.»

Nun steht lediglich das Rennen in Gaildorf mit Terminangabe im Kalender der ADAC MX Masters, aber auch dieser Termin dürfte unter den geltenden Auflagen für Großveranstaltungen nur schwer zu realisieren sein. Alle anderen Rennen in Möggers, Tensfeld und Bielstein hat der ADAC mit 'tba' (noch bekanntzugeben) deklariert.

Kalender ADAC MX Masters (Stand 15. Mai):

12.-13. September: Gaildorf

tba:

Möggers

Tensfeld

Bielstein