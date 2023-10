Al-Attiyah: Kein 7. Sieg in Marokko, aber Champion

Bis zum letzten Kilometer der Rallye Marokko 2023 herrschte in den Dünen Dramatik. Beim fünften und letzten Rennen der Rally-Raid-Weltmeisterschaft wurden in allen Kategorien Sieger gekrönt.

Bevor die Ziellinie in Merzouga überquert wurde, stand bereits fest, dass Nasser Al-Attiyah der Fahrermeister der FIA W2RC-Autoklasse 2023 ist. Rennsiege in Saudi-Arabien, Mexiko und Argentinien zu Beginn der Saison bedeuteten, dass Al-Attiyah in Marokko nur eine Handvoll Punkte brauchte, um in zwei aufeinanderfolgenden Meisterschaften zu gewinnen.

«Ich bin so glücklich, die Rallye-Raid-Weltmeisterschaft erneut zu gewinnen. Wir waren fest entschlossen, unseren Titel dieses Jahr zu verteidigen», freute sich der fünffache Dakar-Sieger Al-Attiyah, der bis zur vierten Etappe führte und wegen großer Probleme am Toyota Hilux auf der letzten der fünf Prüfungen auf seinen siebten Sieg bei der Rallye Marokko, dem Finale der Rally-Raid-Weltmeisterschaft, verzichten musste und auf P19 in der T1-Wertung ins Ziel kam. Die Rallye Marokko gewannen seine Markenkollegen Yazeed Al-Rajhi und Timo Gottschalk.

Al-Attiyah und Beifahrer Mathieu Baumel haben ein paar bemerkenswerte Jahre in ihrem Toyota GR DKR Hilux T1+ verbracht. Sie haben nicht nur die W2RC-Titel 2022 und 2023 gewonnen, sondern das Paar hat Toyota Gazoo Racing auch bei den letzten beiden Ausgaben der Dakar den Sieg beschert.

Die meiste Zeit des Jahres waren Sébastien Loeb und Beifahrer Fabian Lurquin in ihrem BRX Prodrive Hunter die engsten Konkurrenten von Al-Attiyah und Baumel. Loeb saß in Marokko wieder am Steuer, um sich intensiv auf die Rallye Dakar Anfang Januar 2024 vorzubereiten. «Wir waren seit April in Mexiko nicht mehr mit dem Auto gefahren, deshalb war es für uns wichtig, vor der nächsten Dakar wieder das Gefühl zu bekommen», erklärte der neunfache Rallye-Rekordchampion Loeb.

Auch die Mannschaften des Team Audi Sport, bestehend aus Carlos Sainz/Lucas Cruz, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger und Mattias Ekström/Emil Bergvist, bereiteten sich auf die nächste Reise der Dakar nach Saudi-Arabien vor. Die Etappensiege von Peterhansel und Ekström bewiesen, dass das Tempo und die Leistung des Audi RS Q E-Tron nicht zu unterschätzen sind. Auch T1-Rookie Guillaume de Mevius und Beifahrer François Cazalet konnten in der Wüste viele Lektionen lernen. Nach dem Aufstieg aus T3 brachte dieses Duo seinen Hilux in Marokko erfolgreich auf dem 12. Gesamtrang über die Ziellinie.

Der Kampf um den Spitzenplatz in der T3-Klasse war bis auf den letzten Meter der Meisterschaft spannend, daher war es keine Überraschung, dass der Wettbewerb erst in der letzten Phase der letzten Rallye-Saison endete. Als Sieger über die Ziellinie in Merzouga ging der 21-jährige Seth Quintero mit seinem deutschen Beifahrer Dennis Zenz. Quintero und Zenz feierten auf dem Dach ihres Can-Am, als ihnen ihr Meisterschaftssieg mitgeteilt wurde.

«Diese Meisterschaft scheint lange auf sich warten zu lassen, wir standen schon in den vergangenen Jahren kurz davor. Selbst in diesem Jahr hatten wir so viele Höhen und Tiefen. Wir wussten, dass wir es einfach versuchen mussten, und das haben wir getan!», jubelte Quintero.

Quinteros Kollegen vom Red Bull Off-Road Junior Team USA präsentiert von BFGoodrich-Fahrern konnten sich nach erfolgreichen Saisons immer noch mit Top-3-Platzierungen im W2RC belohnen. Mitch Guthrie Jr. und Beifahrer Kellon Walch beendeten die Meisterschaft nach Siegen in ihrem MCE-5-Fahrzeug in Mexiko und Argentinien auf dem zweiten Gesamtrang. Unterdessen belegten die Dakar-Sieger Austin «AJ» Jones und Beifahrer Gustavo Gugelmin beim diesjährigen W2RC T3-Wettbewerb den dritten Gesamtrang.

«Wir hatten bei dieser Rallye Höhen und Tiefen und sind froh, den letzten Tag mit einem Etappensieg abzuschließen. Es war die ganze Zeit über ein harter Kampf um die Meisterschaft», sagte Guthrie.

An anderer Stelle im T3-Rennen belegten Cristina Gutiérrez und Beifahrer Pablo Moreno bei der Rallye Marokko den dritten Platz. «Die Meisterschaft mit einem starken Ergebnis abzuschließen, ist gut für uns, insbesondere angesichts der bevorstehenden Dakar», meinte Gutiérrez.

Für Dania Akeel und Beifahrer Sébastien Delaunay gab es in Marokko den sechsten Gesamtrang, als sie sich an ihrem von Wevers Sport vorbereiteten Taurus T3 Max gewöhnten. «Wir hatten viel Zeit in den Dünen, um das Auto etwas besser kennenzulernen. Das war ein tolles Rennen und eine wirklich gute Vorbereitung auf die Dakar», merkte Akeel an.

Stand der Weltmeisterschaft

T1

1. N. AL-ATTIYAH (QAT) TOYOTA205points

2. Y. AL RAJHI (SAU) TOYOTA181

3. J. YACOPINI (ARG) TOYOTA 132



T3

1. S. QUINTERO (USA) CAN-AM201points

2. M. GUTHRIE JR. (USA) WEVERS 196

3. A. JONES (USA) CAN-AM190