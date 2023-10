Champions 2023: Al-Attiyah, Mathieu Baumel und Toyota

Nasser Al-Attiyah musste zwar wegen mechanischer Probleme am Toyota Hilux am letzten Tag auf seinen siebten Sieg bei der Rallye Marokko, Finale Rally-Raid-Weltmeisterschaft (W2RC) verzichten, wurde aber erneut Champion.

Die Rallye-Raid-Weltmeisterschaft 2023 (W2RC) endete mit der Rallye Marokko, der fünften und letzten Runde der Saison. Auf der relativ kurzen Schlussetappe von 152 km brachten der fünffache Dakar-Sieger Nasser Al-Attiyah und Beifahrer Mathieu Baumel ihren GR DKR Hilux T1+ trotz mechanischer Probleme mit einem Zeitverlust von mehr als 13 Stunden zum letzten Biwak in Merzouga. Zuvor konnten sie eich dank zweier Etappensiege erneut die Meisterkrone sichern. Damit endete die W2RC-Saison 2023, aber das Team von Toyota Gazoo Racing (TGR) hatte sich bereits die drei Titel für dieses Jahr gesichert: Fahrermeisterschaft; Beifahrer-Meisterschaft; und Herstellermeisterschaft.

Die Rallye Marokko 2023 umfasste fünf gezeitete Etappen, die in der Küstenstadt Agadir begannen und in der östlichen Stadt Merzouga endeten. Die Gesamtdistanz der Veranstaltung betrug 2.240 km, einschließlich der Verbindungsstrecken zwischen den Etappen und Biwaks. Die Veranstaltung ist ein wichtiger Teil der W2RC-Saison, weil sie nicht nur als letztes Rennen des Jahres ist, sondern den Teams auch eine wertvolle Gelegenheit bietet, ihre neuesten Fahrzeugmodelle unter realen Bedingungen zu testen, die denen der Dakar in Saudi-Arabien ähneln.

Für TGR war die Veranstaltung eine Gelegenheit, die Aktualisierungen seines GR DKR Hilux T1+ weiter zu testen und zu validieren, und auch für Nasser, sich zum zweiten Mal den Fahrertitel zu sichern. Der Beifahrertitel als auch der Herstellertitel waren eine Runde zuvor schon vergeben worden. Bei der Rallye Marokko gewannen Yazeed Al Rajhi und sein Beifahrer Timo Gottschalk in einem privat eingesetzten Toyota Hilux T1+ von Overdrive Racing. Das Paar fuhr ein gleichmäßiges und sauberes Rennen und sicherte sich seinen ersten Sieg bei der Rallye Marokko und damit den zweiten Platz in der W2RC.

Nasser Al-Attiyah: «Für mich ist der Gewinn eines zweiten W2RC-Titels ein unglaubliches Gefühl. Alles begann, als wir im Januar die Rallye Dakar gewannen, aber jetzt hier als zweifacher W2RC-Champion zu stehen, kann nicht glücklicher sein. Ich möchte Toyota Gazoo Racing und dem gesamten Team, das beim Bau und der Wartung unseres GR DKR Hilux T1+ geholfen hat, für ihre harte Arbeit und starke Unterstützung danken.»

Mathieu Baumel: «Wow! Was für ein Gefühl. Ja, ich habe bereits in der letzten Runde den Beifahrertitel gewonnen, aber jetzt haben wir zum zweiten Mal in Folge alle drei W2RC-Titel. Die Rallye Marokko war nicht einfach, aber wir haben es geschafft, das Notwendige zu tun, um alle Titel nach Hause zu holen, und ich bin sehr stolz auf das, was wir erreicht haben.» (Toyota Gazoo Racing).

Rallye Marokko Endstand

POS. TEAM BEWERBER ZEIT/Dif. 1 Y. Al Rajhi (SAU) / T. Gottschalk (DEU) OVERDRIVE RACING 14:49:09 2 D. Krotov (KGZ) / K. Zhiltsov (KGZ) OVERDRIVE RACING +34:17 3 N. Roma (ESP) / A. Bravo (ESP) M-SPORT FORD +43:03 4 J. Yacopini (ARG) / D. Carreras (ESP) OVERDRIVE RACING +57:08 5 E. Amos (ITA) / P. Ceci (ITA) OVERDRIVE RACING +1:00:13 19 N. Al-Attiyah (QAT) / M. Baumel (FRA) TOYOTA GAZOO RACING +14:10:01

W2RC – Stand Fahrer:

POS. FAHRER BEWRBER PUNKTE 1 N. AL-ATTIYAH (QAT) TOYOTA GAZOO RACING 205 2 Y. AL RAJHI (SAU) OVERDRIVE RACING 181 3 J. YACOPINI (ARG) OVERDRIVE RACING 132 4 S. LOEB (FRA) BAHRAIN RAID XTREME 112 5 S. HALPERN (ARG) X-RAID MINI 89

W2RC – Stand Beifahrer:



POS. BEIFAHER BEWERBER PUNKTE 1 M. BAUMEL (FRA) TOYOTA GAZOO RACING 205 2 T. GOTTSCHALK (DEU) OVERDRIVE RACING 162 3 D. OLIVERAS (ESP) OVERDRIVE RACING 132 4 F. LURQUIN (BEL) BAHRAIN RAID XTREME 112 5 B. GRAUE (ARG) X-RAID MINI 98

W2RC – Stand Hersteller: