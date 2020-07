Red Bull MotoGP Rookies Cup: Tests stehen vor der Tür

Bevor im österreichischen Spielberg die ersten vier Rennen stattfinden, wird dort am 3. und 4. August noch einmal ausgiebig getestet. Die Nachwuchstalente des Red Bull MotoGP Rookies Cup können es kaum noch abwarten.

Allmählich neigt sich die Corona-Pause auch beim Red Bull MotoGP Rookies-Cup dem Ende entgegen. Die Ungeduld der Fahrer ist mittlerweile deutlich spürbar, doch am 3. und 4. August dürfen sich die Nachwuchstalente zum ersten Mal auf ihre KTM RC 250s-Maschinen schwingen.

Bei den Testfahrten im österreichischen Spielberg geht es für die Fahrer darum, die Moto3-Maschinen kennenzulernen und sich mit ihnen vertraut zu machen. Diese Tests werden umso wichtiger, da die ersten vier Rennen auf dem Red Bull Ring in der Steiermark ausgetragen werden.

Geplant sind aktuell zwölf Rennen. Das Saisonfinale findet im November im spanischen Valencia statt.

Red Bull MotoGP Rookies-Cup Kalender 2020

3./4. August: Test in Spielberg, Österreich

15./16. August: Rennen 1 & 2 in Spielberg, Österreich

22./23. August: Rennen 3 & 4 in Spielberg, Österreich

17./18. Oktober: Rennen 5 & 6 in Aragón, Spanien

24./25. Oktober: Rennen 7 & 8 in Aragón, Spanien

7./8. November: Rennen 9 & 10 in Valencia, Spanien

14./15. November: Rennen 11 & 12 in Valencia, Spanien

Vorläufige Starterliste

5 Tatchakorn Buasri (Thailand)

6 Phillip Tonn (Deutschland)

7 Daniel Muñoz (Spanien)

11 Alex Escrig (Spanien)

13 Sho Nishimura (Japan)

19 Scott Odgen (Großbritanien)

23 Alex Millan (Spanien)

24 Iván Ortolá (Spanien)

28 Matteo Bertelle (Italien)

29 Billy van Eerde (Australien)

33 Izan Guevara (Spanien)

34 Mario Aji (Indonesien)

37 Pedro Acosta (Spanien)

38 David Salvador (Spanien)

39 Bartholomé Perrin (Frankreich)

48 Gabin Planques (Frankreich)

55 Noah Dettwiler (Schweiz)

58 Luca Lunetta (Italien)

64 David Muñoz (Spanien)

80 David Alonso (Kolumbien)

84 Zonta van den Goorbergh (Niederlande)

88 Artem Maraev (Russland)

89 Marcos Uriarte (Spanien)

95 Collin Veijer (Niederlande)

96 Daniel Holgado (Spanien)

97 Rocco Landers (USA)