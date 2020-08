Spielberg, Rennen 1: Erneute Dominanz der Spanier

Mit dem dritten Sieg im dritten Rennen stellte Pedro Acosta seine Dominanz im diesjährigen Red Bull Rookies Cup deutlich unter Beweis. Er setzte sich gegen die spanischen Landsleute Daniel Holgado und David Muñoz durch.

Nachdem sich der 16-jährige Pedro Acosta bereits letzte Woche beide Rennsiege in Spielberg sicherte, knüpfte er am Freitag beim Steiermark-GP direkt an seine Leistungen an. Der Spanier setzte seine KTM auf die Pole-Position für die beiden Rennen am Samstag und Sonntag und hatte damit die beste Ausgangsposition, die Erfolge der Vorwoche zu wiederholen.

Als die 22 Fahrer am Samstagnachmittag zum Start rollten, wurde es zunächst hektisch. Der Regen hatte in Spielberg eingesetzt und die Nachwuchspiloten konnten unmöglich auf ihren Trockenreifen auf die Reise geschickt werden. Dementsprechend wurde der Start abgebrochen und die Fahrer kehrten zurück in die Boxengasse.

Nach einer kurzen Pause ging es zum Restart, weil der Regen wieder aufgehört hatte, waren auf den Bikes wieder Slicks aufgezogen. Für gewöhnlich bilden sich im Redd Bull Rookies Cup große Kampfgruppen, die bis zum Ende von ständigen Positionskämpfen begleitet werden. So war es auch dieses Mal, wobei sich zum Ende hin eine Spitzengruppe aus sechs Fahrer gestaltete, welche aus Pedro Acosta, Daniel Hogado, Daniel und David Muñoz, Ivan Ortolá und David Alonso bestand.

In der letzten Runde nutzte Acosta die Fehler seiner Gegner aus, indem er in Kurve 3 ruhig blieb und die Spitze übernahm. Er rettete einen winzigen Vorsprung über die Ziellinie und gewann sein drittes Rennen der Saison. Daniel Holgado und David Muñoz komplettierten das Podium, was erneut fest in spanischer Hand war. Unter den ersten 7, waren sechs Spanier im Ziel, Noah Dettwiler aus der Schweiz wurde 8., der Deutsche Phillip Tonn stürzte und schied aus dem Rennen aus.

Red Bull Ring, Ergebnis Rennen 1

1. Pedro Acosta, 16 Runden in 26:57,530. 2. Daniel Holgado, +0,053 sec 3. David Muñoz, +0,279 sec. 4. David Alonso. 5. Ivan Ortolá. 6. Daniel Muñoz. 7. David Salvador. 8. Noah Dettwiler. 9. Gabin Planques. 10. Collin Veijer. Ausgeschieden: 21.Phillip Tonn.

Stand nach 2 Rennen

1. Acosta, 75 Punkte. 2. David Muñoz, 56. 3. Holgado, 52. 4. Alonso, 39. 5. Daniel Muñoz, 21. Ferner: 9. Dettwiler, 20.