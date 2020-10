Zweites Aragón-Wochenende: David Munoz auf Pole

Auch der Red Bull MotoGP Rookies Cup absolviert in Aragón zwei Rennwochenenden in Folge, mit insgesamt sogar vier Rennen. David Munoz fuhr am heutigen Samstag auf die Pole-Position – gefolgt von Pedro Acosta.

Auf der KTM RC 250 R war im Qualifying David Munoz am schnellsten. Der 14-jährige Spanier sorgte übrigens auch für eine neue Bestmarke der Red Bull Rookies im MotorLand Aragón. «Ich bin sehr glücklich mit dem Qualifying, aber die Bedingungen auf der Strecke waren kalt und schwierig», berichtete er anschließend. «Ich hoffe, ich kann morgen mit Pedro kämpfen.»

Denn der 16-jährige Pedro Acosta, der in der Rookies Cup Saison 2020 noch ungeschlagen ist, steht gleich daneben auf Startplatz 2: «Das Qualifying war gut, weil wir wieder in der ersten Startreihe sind, was für die erste Runde wichtig ist. Ich fahre gute, konstante Rundenzeiten und ich hoffe, dass wir wiederholen können, was wir am vergangenen Sonntag gezeigt haben», verwies er auf seinen souveränen Sieg.

Die erste Startreihe komplettiert Daniel Holgado (15), nachdem er im FP2 noch ganz vorne gelegen war. Genauso wie der Gesamtführende Acosta geht er davon aus, dass das jeweilige Set-up besser auf die Bedingungen im Rennen ausgerichtet sei.

Phillip Tonn und Noah Dettwiler stehen auf den Startplätzen 21 und 23. Das erste Rennen des Wochenendes, das am Samstag um 17.10 Uhr beginnt, wird auf www.redbull.tv live übertragen.

Red Bull Rookies Cup, Aragón, Qualifying (23.10.)

1. David Munoz, 2:01,332 min

2. Pedro Acosta, + 0,089 sec

3. Daniel Holgado, + 0,174

4. Collin Veijer, + 0,266

5. Izan Guevara, + 0,553

6. David Salvador, + 0,600

7. Marcos Uriarte, + 0,602

8. Mario Aji, + 0,787

9. David Alonso, + 0,871

10. Ivan Ortola, + 1,196



Ferner:

21. Phillip Tonn, + 2,649

23. Noah Dettwiler, + 3,105