Pedro Acosta unterstreicht Ambitionen in Aragón

Seriensieger Pedro Acosta startet in das erste Rennen in Aragón von der Pole. Noah Dettwiler und Phillip Tonn hatten dagegen Probleme und hatten mit der Entscheidung an der Spitze zunächst einmal wenig zu tun.

Favorit Pedro Acosta wird seiner Rolle auch im MotorLand Aragón gerecht. Der Führende der Red Bull MotoGP Rookies Cup-Wertung wird das Rennen in Spanien vor Daniel Holgado und David Alonso von der Pole-Position aus in Angriff nehmen. «Ich denke, dass es vielleicht möglich ist, sich im Rennen abzusetzen, denn in FP2, das zur Rennzeit stattfand, hatte ich mit dem gebrauchten Reifen ein wirklich gutes Gefühl», sagte Acosta.

Der 16-Jährige hat bislang alle vier Saisonrennen gewonnen und wird 2021 in der Moto3-WM an den Start gehen. Ob das tatsächlich wie im September angekündigt mit dem PrüstelGP Team passieren wird, ist inzwischen aber fraglich.

Das erste Rennen der Red Bull Rookies in Aragón beginnt am Samstag um 17.10 Uhr und das zweite Rennen geht am Sonntag um 16.30 Uhr los. Denn der Zeitplan für das Wochenende wurde aufgrund der kühlen Witterung angepasst.

Startaufstellung, Red Bull MotoGP Rookies Cup, Aragón

1. Pedro Acosta, 2:01,855 min

2. Daniel Holgado, + 0,103 sec

3. David Alonso, + 0,215

4. David Munoz, + 0,302

5. Zonta van den Goorbe, + 0,318

6. David Salvador, + 0,806

7. Izan Guevara, + 0,854

8. Matteo Bertelle, + 0,983

9. Billy van Eerde, + 1,049

10. Collin Veijer, + 1,100



Ferner:

20. Noah Dettwiler, + 1,918

23. Phillip Tonn, + 4,165