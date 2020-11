Valencia: Pole für Holgado, Acosta von P2 trotz Sturz

Daniel Holgado hat beim vorletzten Rennen des Red Bull MotoGP Rookies Cup seine erste Pole-Position in dieser Rennklasse eingefahren. Der Spanier startet vor seinen Landsmännern Pedro Acosta und David Salvador.

Die Titelentscheidung im Red Bull MotoGP Rookies Cup ist zwar zugunsten von Pedro Acosta bereits vorzeitig gefallen, von der Pole-Position startet bei den beiden letzten Saisonläufen aber Daniel Holgado. Der 15-Jährige steht in Valencia zum ersten Mal ganz vorne und profitierte am Freitag von Acostas Sturz, der selbst vom zweiten Platz aus ins Rennen starten wird. «Ich bin sehr glücklich über meine erste Pole. Ich hatte schon im ersten Freien Training ein gutes Gefühl, das Motorrad war großartig in allen Sessions», sagte Holgado.

Neben ihm und Acosta komplettiert mit David Salvador ein weiterer Spanier die erste Startreihe. Acosta sagte: «Meine Crew hat einen unglaublichen Job abgeliefert, als sie das Motorrad wieder aufgebaut hat. Ich bin trotz des Sturzes fit und habe ein gutes Gefühl für das Rennen. In der Qualifikation war Dani zu schnell, aber ich denke, dass ich morgen mit ihm ausreißen kann.»

Phillip Tonn startet vom 17. Platz und Noah Dettwiler ist beim Saisonfinale nicht am Start.

Red Bull Rookies Cup, Valencia, Startaufstellung

1. Holgado, 1:41,565 min

2. Acosta, + 0,171

3. Salvador, + 0,435

4. Guevara, + 0,524

5. Aji, + 0,601

6. Escrig, + 0,690

7. van den Goorbergh, + 0,805

8. Ortolá, + 0,904

9. Millan, + 1,007

10. Munoz, + 1,041



Ferner

17. Tonn, + 2,098