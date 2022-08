Spielberg: Heimvorteil für Jakob Rosenthaler

Der Red Bull MotoGP Rookies Cup gastiert am Wochenende auf dem Red Bull Ring in der Nähe von Spielberg. Im Rahmen des Österreich-GP geht der Kampf um den Nachwuchstitel in die nächste Runde.

Jose Rueda hat in diesem Jahr sowohl im Red Bull MotoGP Rookies Cup als auch im JuniorGP-Moto3-Wettbewerb alles selbst in der Hand. Der 16-jährige Spanier führt den Nachwuchs-Cup im Rahmen der MotoGP mit zehn Punkten Vorsprung auf Colin Veijer aus den Niederlanden an. Dabei gewann Rueda bisher drei Läufe, Veijer kommt auf zwei Siege in der laufenden Saison.

Noch insgesamt sechs Rennen stehen für die Nachwuchstalente in diesem Jahr im Kalender. Etwas Zeit für Maximo Quiles Punkte auf seine beiden Vorderleute aufzuholen. Der Spanier hat nach acht von 14 Rennen bereits einen Rückstand von 54 Zähler auf Rueda, er liegt auf Position 3. Luca Lunetta aus Italien ist Vierter, Angel Piqueras belegt vor dem Wochenende am Red Bull Ring den fünften Platz in der Meisterschaft.

Mit Rueda, Veijer, Quiles und Piquera konnten sich bisher vier Fahrer mindestens einen Sieg in diesem Jahr holen. Wer kann die KTM RC 250 R in Österreich am schnellsten um den Kurs bewegen und am Ende als strahlender Sieger auf dem Podium stehen?

Jakob Rosenthaler kommt auf Position 16 in der Rookies-Gesamtwertung zu seinem Heimrennen nach Spielberg. Der 16-Jährige fuhr in Mugello mit Platz 6 sein bisher bestes Ergebnis ein. Ebenfalls Hoffnungen auf einen Platz in den Punkten macht sich der Sachse Freddie Heinrich. Insgesamt liegt er vor dem Österreich-GP mit 3 Punkten auf Platz 23.

Übrigens: Rory Skinner fuhr in Silverstone seinen ersten Moto2-GP. Der Schotte startete 2015 bis 17 im Red Bull Rookies Cup. Er ist der 100. Fahrer, der an einem GP teilgenommen hat und vorher im Rookies Cup unterwegs war. Somit sind genau 50,25 Prozent der ehemaligen Rookies mindestens bei einem Grand Prix am Start gewesen.

Stand nach 8 von 14 Rennen:

1. Rueda 139 Punkte. 2. Veijer 129. 3. Quiles 85. 4. Lunetta 77. 5. Piqueras 76. 6. O`Gorman 74. 7. Farioli 71. 8. Salmela 69. 9. Buasri 65. 10. Voight 61. 11. Luciano 41. 12. O´Shea 38. 13. Shahril 319. 14. Ruda 31. 15. Planques 28. 16. Rosenthaler 25. 17. Aditama 22. 18. Buchanan 14. 19. Moodley 14. 20. Mihaila 11. 21. Roulstone 9. 22. Venturini 4. 23. Heinrich 3. 24. Mizera 2. 25. Görbe 1.