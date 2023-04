Jerez: Quiles besiegt Piqueras im Schlusssprint

Genau wie am Samstag waren auch im zweiten Lauf des Red Bull Rookies Cup in Jerez Quiles und Piqueras die Protagonisten an der Spitze. Während Max Quiles mit einem klugen Manöver siegte, blieb Österreich punktelos.

Nachdem ihm im ersten Lauf des Red Bull MotoGP Rookies Cup am Samstag in Jerez eine Long-Lap-Strafe den Sieg gekostet hatte, schlug Maximo Quiles im Sonntagsrennen zurück. Der zierliche Spanier führte das Feld von der Pole-Position an und behauptete sich im Kampf gegen Cup-Leader Angel Piqueras und Alvaro Carpe.

Das Trio enteilte früh an der Spitze und machte den Sieg schließlich unter sich aus. In der letzten Kurve bremste sich Piqueras an Quiles vorbei, jedoch nutzte dieser den Schwung und zog auf den letzten Metern vor dem Zielstrich wieder an seinem Landsmann vorbei. Im Ziel trennten die beiden gerade einmal 0,074 sec. Carpe sicherte sich Platz 3 vor dem Argentinier Marco Morelli und dem Finnen Rico Salmela.

Quiles erklärte anschließend sein taktisch kluges Manöver der letzten Runde. «Als ich gesehen habe, dass wir einen guten Vorsprung auf die Verfolger haben, habe ich das Tempo etwas reduziert, um meine Reifen zu schonen. Als sie dann aber wieder näherkamen, habe ich das Tempo wieder erhöht. In der letzten Kurve wusste ich, dass Piqueras es versuchen würde. Ich habe den Bremspunkt nicht optimal getroffen, wodurch er mich überholen konnte. Jedoch habe ich dann am Ausgang mehr Schwung mitgenommen und ihn auf der Geraden wieder überholt.»

Piqueras war etwas frustriert, da er sich nicht den vierten Sieg in Folge sichern konnte, dennoch konzentrierte er sich auf die positiven Aspekte seines Rennens. «Das Ergebnis ist gut für die Meisterschaft. Das Rennen war sehr schnell. In der letzten Kurve habe ich so spät wie möglich gebremst, um an Maximo vorbeizuziehen. Jedoch hat es am Ende leider nicht ganz gereicht, da er mich auf der Geraden wieder überholt hat.»

Während Jakob Rosenthaler im Samstags-Rennen als Zwölfter vier Punkte gesammelt hatte, verpasste er diesmal als 17. die Punkteränge. Rookie Leo Rammerstorfer brachte seine KTM auf Platz 20 ins Ziel.

Rookies Cup-Ergebnis, Jerez, Rennen 2 (30. April):

1. Quiles, 14 Runden in 25:42,827 min

2. Piqueras, + 0,074 sec

3. Carpe, + 0,182

4. Morelli, + 0,969

5. Salmela, + 0,686

6. Roulstone, + 2,218

7. O´Gorman, + 2,843

8. Moodley, + 5,116

9. Ferrandez, + 5,369

10. Luciano, + 12,794



Ferner:

17. Rosenthaler, + 20,322

20. Rammerstorfer, + 30,564





Rookies Cup-Ergebnis, Jerez, Rennen 1 (29. April):

1. Piqueras, 14 Runden in 25:46,735 min

2. Roulstone, + 0,281 sec

3. Quiles, + 0,305

4. Carpe, + 0,384

5. Salmela, + 6,537

6. Moodley, + 6,578

7. Ferrandez, + 6,772

8. Pini, + 8,177

9. Danish, + 8,148

10. O´Gorman, + 8,599



Ferner:

12. Rosenthaler, + 13,498

21. Rammerstorfer, + 38,615

Red Bull Rookies Cup, Stand nach 4 von 14 Rennen:

1. Piqueras, 95 Punkte, 2. Carpe, 59. 3. Salmela, 49. 4. Quiles, 46. 5. O´Gorman, 41. 6. Roulstone, 40. 7. Danish, 39. 8. Ruda, 35. 9. Morelli, 32. 10. Ferrandez 26. Ferner: 17. Rosenthaler, 4.