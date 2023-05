Jakob Rosenthaler: «Das Ziel sind die Top-10»

Bei der zweiten Saisonstation der Red Bull MotoGP Rookies holte sich Jakob Rosenthaler in Jerez mit einem zwölften Platz seine ersten Punkte 2023. Im zweiten Rennen vermasselte ihm der «Rambo» im Feld die Tour.

Beim vierten Motorrad Grand Prix des Jahres im spanischen Jerez, dem zweiten auf europäischem Boden, war der Red Bull MotoGP Rookies Cup zum zweiten Mal 2023 am Start. Beim Saisonauftakt zu seinem dritten Cup-Jahr im portugiesischen Portimão verfehlte Jakob Rosenthaler die Punkteränge noch, doch beim ersten Rennen in Jerez am Samstagnachmittag machte es der noch bis zum 15. Mai 16-jährige Österreicher besser und brauste als Zwölfter über die Ziellinie.

Hervorzuheben ist dabei, dass Rosenthaler sich in seiner Gruppe taktisch klug verhielt und in der Schlussrunde des Rennens als «kleiner Sieger» dieser zuerst ins Ziel fuhr. Am Sonntagmorgen befand er sich in einer ähnlichen Konstellation, doch diesmal schickte ihn der Indonesier Arbi Aditama eingangs des letzen Umlaufs weit, sodass der Linzer als Letzter der um Platz 14 kämpfenden Gruppe nur 17. wurde.

«Das ist jedes Mal das Gleiche mit dem Kerl. Ich war mit dem Erfolg vom Samstag noch mehr motiviert. Mein Start war auch wieder recht gut, doch dann hatte ich wieder nur Ärger mit Aditama. Der Kerl fährt rücksichtslos und macht mit seinen ständigen, meist wenig bringenden Überholmanövern die Gruppe langsam», schimpfte Jakob Rosenthaler kurz nach dem Rennen.

Speziell diese Aktion war auch den Stewards nicht verborgen geblieben, die Aditama einen Long-Lap-Penalty aufbrummten und diesen, weil es in der letzten Runde war, in eine 3-Sekunden-Strafe umwandelten. Mit dieser landete der Indonesier im Klassement wieder hinter dem Alpenracer. «Das hilft mir jetzt auch nichts. Es hätte ein relativ solides Rennen werden können, denn der 14. wäre locker drin gewesen», meinte der um seinen finalen Angriff gebrachte Rosenthaler dazu.

Überhaupt sprach Rosenthaler beim Treffen mit SPEEDWEEK.com davon, dass sein Wochenende von Auf und Abs gekennzeichnet war. «Die ersten freien Trainings am Freitag waren mit Platz 12 wirklich gut. Ich hatte eine gute Pace und bin gute Zeiten gefahren. Fürs Qualifying hatte ich ein gutes Gefühl», meinte er zunächst.

In diesem qualifizierte sich Jakob Rosenthaler jedoch nur für den 19. Startplatz, was er so erklärte: «Ich hatte gleich mit meiner zweiten schnellen Runde eine gute Zeit gefahren und war damit relativ weit vorn. Leider habe ich dann nicht mehr nachlegen können. Die Gruppe, in der ich war, hat sich leider aufgelöst, und allein ging es nicht schneller. Ich muss noch besser lernen, das zu managen. Das Qualifying ist im Moment noch mein Schicksal.»

Zu seiner taktisch klugen Leistung im ersten Rennen am Samstag hielt der 16-Jährige zudem fest: «Das war wirklich gut. Ich habe mich schnell nach vorn gekämpft und bin dann die ganze Zeit auf Platz 12 und 13 gelegen. Ich habe gewusst, dass ich in der letzten Kurve besser war, dass ich Aditama noch überholen könnte und dass sich das bis zur Ziellinie ausgehen könnte. Ich habe gewusst, dass ich dort schneller bin. Dann ist es genauso gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe.»

Damit war bei ihm der Bann in Sachen Punkte gebrochen, was Jakob Rosenthaler so kommentierte: «Das war jetzt endlich das, wo ich mindestens hingehöre. Eigentlich will ich noch weiter vorn sein. Das Ziel sind die Top-10. Wenn man da einmal ist, schwimmt man schnell auch noch weiter vorn mit. Das ist auf jeden Fall der Plan und das Ziel für die weitere Saison.»

Rookies Cup-Ergebnis, Jerez, Rennen 2 (30. April):

1. Quiles, 14 Rdn in 25:42,827 min

2. Piqueras, + 0,074 sec

3. Carpe, + 0,182

4. Morelli, + 0,969

5. Salmela, + 0,686

6. Roulstone, + 2,218

7. O´Gorman, + 2,843

8. Moodley, + 5,116

9. Ferrandez, + 5,369

10. Luciano, + 12,794



Ferner:

17. Rosenthaler, + 20,322

20. Rammerstorfer, + 30,564

Rookies Cup-Ergebnis, Jerez, Rennen 1 (29. April):

1. Piqueras, 14 Rdn in 25:46,735 min

2. Roulstone, + 0,281 sec

3. Quiles, + 0,305

4. Carpe, + 0,384

5. Salmela, + 6,537

6. Moodley, + 6,578

7. Ferrandez, + 6,772

8. Pini, + 8,177

9. Danish, + 8,148

10. O´Gorman, + 8,599



Ferner:

12. Rosenthaler, + 13,498

21. Rammerstorfer, + 38,615

Red Bull Rookies Cup, Stand nach 4 von 14 Rennen:

1. Piqueras, 95 Punkte, 2. Carpe, 59. 3. Salmela, 49. 4. Quiles, 46. 5. O´Gorman, 41. 6. Roulstone, 40. 7. Danish, 39. 8. Ruda, 35. 9. Morelli, 32. 10. Ferrandez 26. Ferner: 17. Rosenthaler, 4.