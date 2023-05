Le Mans, Rennen 1: Vierter Saisonsieg für Piqueras

Im fünften Rennen der Red Bull MotoGP Rookies Cup-Saison 2023 setzte Angel Piqueras seinen Erfolgslauf mit einem weiteren Sieg fort. Für die Österreicher gab es keine Punkte.

Der 15-jährige Finne Rico Salmela führte das Rookies-Feld in Le Mans am Samstag lange an, zwei Kurven vor Schluss fing ihn Angel Piqueras aber noch ab. Für den 16-jährigen Spanier und Gesamtführenden war es der bereits vierte Sieg der Saison.

«Ich weiß gar nicht, wie ich es geschafft habe zu gewinnen, ich habe in den letzten zwei Runden einfach in jeder Kurve gepusht», erzählte Piqueras glücklich. «Ich war am Limit und hätte auch stürzen können, aber das bin ich nicht.»

Der 16-jährige Südafrikaner Ruché Moodley komplettierte das Podium. Der 15-jährige Spanier Max Quiles ärgerte sich nach Platz 4 über einen Long-Lap-Penalty. «Es ist nicht fair, andere Fahrer haben in Jerez oft das Grün berührt – ich berühre es dreimal und bekomme den Long-Lap-Penalty, hier wieder.»

Pole-Setter Marco Morelli wurde bis auf den 13. Platz durchgereicht. «Ich weiß nicht recht, was ich sagen soll. Ich bin enttäuscht, das ist kein großartiges Ergebnis. Ich werde aber daraus lernen. Ich muss die Tür mehr zu machen, heute habe ich zu viele Fahrer durchgelassen, weil ich ihnen zu viel Platz gelassen habe. Ich habe aber noch einmal die Chance, von der Pole loszufahren», verwies der 15-jährige Argentinier auf den Sonntag.

Die Österreicher Jakob Rosenthaler und Leo Rammerstorfer blieben auf den Plätzen 16 und 20 ohne Punkte, wobei Rosenthaler gerade einmal ein Zehntel auf die Top-15 fehlte.

Das zweite Rennen am Sonntagmorgen ist ab 8.40 Uhr auf www.redbull.tv und ServusTV On zu sehen.

Rookies Cup-Ergebnis, Le Mans, Rennen 1 (13. Mai):

1. Piqueras, 16 Rdn in 28:22,282 min

2. Salmela, + 0,122 sec

3. Moodley, + 0,388

4. Quiles, + 0,563

5. Pini, + 0,798

6. Carpe, + 0,879

7. Ferrandez, + 3,364

8. Buchanan, + 5,567

9. Danish, + 11,720

10. Thompson, + 12,784



Ferner:

16. Rosenthaler, + 20,838

20. Rammerstorfer, + 56,105

Red Bull Rookies Cup, Stand nach 5 von 14 Rennen:

1. Piqueras, 120 Punkte, 2. Carpe 69. 3. Salmela 69. 4. Quiles 59. 5. Danish 46. 6. Roulstone 45. 7. Moodley 42. 8. O´Gorman 41. 9. Ruda 35. 10. Morelli 35. – Ferner: 18. Rosenthaler 4.