Superbike-WM

Markus Reiterberger: In Asien wird er hoch geschätzt

In der IDM Superbike und der Superstock-1000-EM eroberte Markus Reiterberger bereits vier Titel für BMW, 2020 soll in der Asia Road Racing Championship der fünfte folgen.

Die Asia Road Racing Championship wird weltweit immer populärer, zieht bekannte Namen aus dem internationalen Motorradrennsport an und ist die wichtigste Meisterschaft im asiatischen Raum. In der kommenden Saison trägt sie sieben Events in Asien und Australien aus.



Das malaysische Team Onexox BMW TKKR Racing ist ein privates Kundenteam, BMW Motorrad Motorsport wird den Einsatz von Neuzugang Markus Reiterberger und Teamkollege Azlan Shah, dem aktuellen Meister, 2020 umfassend unterstützen.

«Wir freuen uns sehr, dass Markus ein Teil der BMW-Familie bleibt», sagte Motorsport-Direktor Marc Bongers. «Wir sind davon überzeugt, dass er vom ersten Rennen an zu den Top-Fahrern in der Asia Road Racing Championship gehören wird. Er kennt die BMW S1000RR bestens, im Onexox BMW TKKR Team tritt er in einer der stärksten Mannschaften der Serie an. Wir als BMW werden, unter anderem mit technischem Support, unseren Beitrag zu einer erfolgreichen Saison leisten.»

«Ich bin schon sehr gespannt auf die Asia Road Racing Championship und freue mich darauf, dort in der kommenden Saison anzutreten», hielt Reiterberger fest. «Diese Meisterschaft wird immer stärker und zieht immer mehr internationales Interesse auf sich. Das Team zeigt bereits in dieser Saison, dass es zu den Besten der Serie gehört. Ich glaube, dass wir 2020 gemeinsam viel erreichen können. Dass ich mit Superstock-Versionen der RR bestens zurechtkomme, habe ich nicht nur als Europameister unter Beweis gestellt. Die Zutaten für eine starke Saison sind gegeben.»

«Es ist fantastisch, Markus Reiterberger für die Saison 2020 bei Onexox BMW TKKR an Bord zu haben», freute sich Teamchef Bobie Farid. «Er bringt viel Rennsport-Erfahrung mit, das kann das Team nur nach vorne bringen. Es wird ein schöner Lernprozess für das Team, um noch konkurrenzfähiger zu werden und in der Asia Road Racing Championship neue Maßstäbe zu setzen. Das Team möchte auf die starke Performance mit Azlan Shah in der Saison 2019 aufbauen und natürlich weiter Rennen gewinnen und konstant aufs Podium fahren. Wir werden gemeinsam mit unseren Partnern hart dafür arbeiten, konkurrenzfähig zu sein. Es geht darum, in allen Bereichen eine Siegermentalität zu haben.»

Kalender ARRC 2020:



6.–8. März Sepang/Malaysia



7.–10. Mai Adelaide/Australien



26.–28. Juni Suzuka/Japan



24.–26. Juli Zhuhai/China



21.–23. August Buriram/Thailand



25.–27. September Sepang/Malaysia



27.–29. November Buriram/Thailand