Superbike-WM

Magny-Cours: Die meisten Crashs, die schlimmste Kurve

Das Meeting der Superbike-WM in Magny-Cours ist eine feste Größe im Kalender mit konstant hohen Zuschauerzahlen. Das Risiko für die Fahrer ist auf der französische Piste aber am höchsten.

Rennsport ist gefährlich, mit zwei Rädern umso mehr. Auch in der Superbike-WM 2019 brachen Knochen, erlitten Fahrer Prellungen, Hautabschürfungen und Gehirnerschütterungen. Dass bei 564 Stürzen von Piloten im Paddock der seriennahen Motorradweltmeisterschaft keine schwerwiegende Folgen zu beklagen waren, lässt sich wohl nur mit Glück beschreiben.

Mit 81 Stürzen bildete Magny-Cours das traurige Highlight der abgelaufenen Saison. Die Kurve 5 (Adelaïde) in Magny-Cours war mit 19 Stürzen die Killer-Kurve. Gut jeder vierte Sturz passierte an dieser Stelle.



Übrigens: Auch die Kurve mit den zweitmeisten Stürzen trägt den Namen einer australischen Stadt. Beim Meeting in Donington Park wurden in der Melbourne Hairpin 18 Ausrutscher gezählt. In Misano war Kurve 14 (Carro) mit 16 Stürzen auffällig.

Zum Vergleich: In Laguna Seca gab es am gesamten Rennwochenende nur zehn Stürze, davon aber sieben in der berühmten Corkscrew. Und beim Meeting in Buriram rutschten in Kurve 3 vier Piloten aus – von nur acht Stürzen insgesamt.

Rennstrecke SBK SSP 300 Summe Kurve - Anz Magny-Cours 10 21 50 81 T5 - 19 Misano 26 20 31 77 T14 - 16 Donington 15 9 46 70 T11 – 18 Jerez 13 18 36 67 T6 - 14 Assen 7 14 31 52 T5- 12 Imola 7 19 22 48 T22 - 12 Aragón 10 11 26 47 T2 – 10 Portimão 7 14 19 40 T11 – 8 Doha 8 8 17 33 T6 - 8 Phillip Island 12 11 - 23 T2 – 6 Laguna Seca 10 - - 10 T8 – 7 San Juan Villicum 3 5 - 8 T16 - 3 Buriram 4 4 - 8 T3 – 4 Summe 132 154 278 564