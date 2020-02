Superbike-WM

Chaz Davies (11./Ducati): «Es ist nicht fantastisch»

Ducati glaubte an den Durchbruch von Chaz Davies mit der Panigale V4R, doch den Phillip-Island-Test beendete der Waliser abgeschlagen auf Platz 11. Für den Saisonauftakt der SBK-WM 2020 wirkt Davies nicht optimistisch.

Am ersten Testtag auf Phillip Island mühte sich Chaz Davies mit 1,5 sec Rückstand auf Platz 10, mit einer Sekunde Rückstand fiel der Ducati-Pilot am Dienstag auf die elfte Position ab. Auch auf seinen Teamkollegen Scott Redding büßte Davies in der kombinierten Zeitenliste 0,6 sec ab.

Eine Ducati-Gala wie vor einem Jahr durch Álvaro Bautista (drei Siege in drei Rennen), scheint es am anstehenden Rennwochenende nicht zu geben.



«Alvaro konnte im Rennen einfach diese niedrigen 1:30 min fahren, ohne sich um die Reifen Sorgen machen zu müssen. Das lag an seinem niedrigen Gewicht», erklärte 33-Jährige aus Knighton im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Auf manchen Strecken ist es für mich unheimlich schwer, mit diesem Motorrad schnell zu sein. Phillip Island ist eine dieser Strecken.»

Davies wechselte beim letzten Test vor dem Saisonauftakt zwischen dem 2019er und dem 2020er Motorrad hin und her.



«Am Montag haben wir die guten Teile vom einen Bike genommen, um sie ins andere zu integrieren und ein gutes Paket zu schnüren. Am zweiten Testtag lief es damit schon besser. Es sind keine dramatischen Unterschiede, es geht mehr um die Konstanz», erzählte Davies weiter. «Ich fühle mich soweit ok, die Konstanz ist auch ok – nicht gerade fantastisch, es ist halt nur ok. Ich konnte keine richtig schnelle Runde hinlegen, auch nicht, wenn ich mehrere Runden am Stück fuhr. Daran muss ich bis zum Rennwochenende noch arbeiten, um am Set-up einen ordentlich Fortschritt zu erzielen.»

Kombinierte Zeitenliste Phillip -Island-Test

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:30,448 min

2. Loris Baz (F), Yamaha, 1:30,524

3. Tom Sykes (GB), BMW, 1:30,568

4. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:30,740 min

5. Leon Haslam (GB), Honda, 1:30,882

6. Scott Redding (GB), Ducati, 1:30,885

7. Michael van der Mark (NL), Yamaha, 1:31,077

8. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:31,407

9. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:31,436

10. Alvaro Bautista (E), Honda, 1:31,453

11. Chaz Davies (GB), Ducati, 1:31,533

12. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:31,560

13. Sandro Cortese (D), Kawasaki, 1:31,565

14. Xavi Fores (E), Kawasaki, 1:31,653

15. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, 1:31,810

16. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:31,941

17. Federico Caricasulo (I), Yamaha, 1:31,944

18. Leon Camier (GB), Ducati, 1:32,676

19. Takumi Takahashi (J), Honda, 1:36,314