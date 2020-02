Superbike-WM

Eugene Laverty (11./BMW): «Wir hatten viel Arbeit»

BMW-Pilot Eugene Laverty konnte am Samstag im ersten Rennen der Superbike-WM auf Phillip Island nicht in die Top-10 fahren und musste sich mit Rang 11 knapp hinter Teamkollege Tom Sykes zufriedengeben.

Tom Sykes bescherte dem BMW-Werksteam am Samstag mit einem glorreichen Rundenrekord die Pole-Position auf dem Grand Prix Circuit von Phillip Island. Teamkollege Eugene Laverty fuhr beim Saisonstart der Superbike-WM auf dem 4,445 Kilometer langen Kurs im Süden von Australien zunächst auf Startplatz 13, kämpfte sich im Rennen aber etwas weiter nach vorne. Im Kampf um Position 8 mit Ducati-Werkspilot Chaz Davies, Tom Sykes und Michael Ruben Rinaldi (Ducati) hatte der Nordire am Ende allerdings das Nachsehen.

«Wir hatten einen schwierigen Start ins Rennen. Von Startplatz 13 aus hatten wir in der Anfangsphase des Rennens natürlich viel Arbeit. Aber es lief besser, als ich erwartet hatte. Denn ich hatte die Sorge, dass wir nicht die Pace haben könnten, um mit der Gruppe mitzuhalten», berichtete der 33-Jährige, der 11,949 Sekunden auf den Sieger Toprak Razgatlioglu (Yamaha) verlor.

Laverty, der bereits Vizemeister in der Superbike-WM war und über MotoGP-Erfahrung verfügt, hatte nach der Superpole die Hoffnung im Rennen einige Positionen gutzumachen, denn gemeinsam mit seinem BMW-Team hatte man gewissenhaft daran gearbeitet, die Renndistanz zu überstehen. «Uns war klar, dass ein paar Fahrer um uns herum keine gute Rennpace haben würden, während wir an den vergangenen vier Tagen genau daran gearbeitet haben. Das hat uns in Sachen Pace in der Schlussphase des Rennens geholfen.»

Am Sonntag steht zunächst das Sprintrennen auf dem Plan, in dem es nicht nur um Punkte geht, sondern auch um die Startposition für das zweite Hauptrennen am Nachmittag. Laverty peilt ein besseres Ergebnis an: «Sonntag starten wir wieder von Platz 13. Das macht die Sache für mich nicht einfach, aber ich werde angreifen und versuchen, schon früh Positionen gutzumachen.»

Ergebnis Superbike-WM Phillip Island, Lauf 1

Pos Fahrer, Motorrad Zeit/Diff 1 Toprak Razgatlioglu, Yamaha 33:48,344 min 2 Alex Lowes, Kawasaki + 0,007 sec 3 Scott Redding, Ducati + 0,034 4 Michael van der Mark, Yamaha + 0,137 5 Leon Haslam, Honda + 3,910 6 Alvaro Bautista, Honda + 4,426 7 Loris Baz, Yamaha + 4,493 8 Chaz Davies, Ducati + 11,849 9 Tom Sykes, BMW + 11,910 10 Michael Rinaldi, Ducati + 11,922 11 Eugene Laverty, BMW + 11,949 12 Federico Caricasulo, Yamaha + 20,720 13 Sandro Cortese, Kawasaki + 20,778 14 Garrett Gerloff, Yamaha + 26,039 15 Maximilian Scheib, Kawasaki + 34,385 Defekt Takumi Takahashi, Honda

Sturz Xavi Fores, Kawasaki

Sturz Jonathan Rea, Kawasaki



WM-Stand nach Phillip Island, Lauf 1: