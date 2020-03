Regierung erklärte Notstand: Ten Kate ohne 2020-Motor

Wegen der Coronakatastrophe hat das Superbike-WM-Team Ten Kate Yamaha viel Zeit für Vorbereitungen. Die Grenzschließung von Italien schränkt die Tuningschmiede aus den Niederlanden gewaltig ein.

«Unser Motorradladen ist nach wie vor offen, auch unsere Werkstatt, wir können arbeiten», schilderte Ten-Kate-Teammanager Kervin Bos die Lage in den Niederlanden. «Die nächsten sechs Wochen können wir an Motorrädern und Motoren für Ten Kate Racing Products arbeiten, aber im Moment gibt es ja auch keine Track-Days. Niemand fährt, alle großen Tuner wie wir oder YART haben die gleichen Probleme. Es bleibt dir nichts anderes übrig, als ruhig und gesund zu bleiben und das Beste daraus zu machen.»

Über das eigene Superbike-WM-Team sagte der 33-Jährige: «Wir sind nach wie vor mit Arbeiten an den Rennmaschinen ausgelastet, nach Australien hatten wir viel zu tun. Der einzige Rückschlag ist, dass wir die neuen Motoren noch nicht haben. Als wir die 2020-Motoren bei Yamaha abholen wollten, wurde Italien abgesperrt. Jetzt können wir nur Vorbereitungen treffen, ansonsten hätten wir jede Menge Zeit gehabt, um an den Motoren zu arbeiten.»

«Unsere Tuningabteilung hat dafür zahlreiche Zylinderköpfe und andere Modifikationen vorbereitet, sobald wir die Motoren haben, können wir loslegen», erzählte Bos SPEEDWEEK.com. «Dass sich der Kalender verschiebt, gibt uns mehr Zeit. Jetzt können wir auch gemeinsam mit Yamaha unsere Elektronikangelegenheiten erörtern. Letztlich ist es aber so, dass wir in einem guten Rhythmus waren, deshalb ist es schade, dass wir keine Rennen fahren. Wir werden nicht großartig von den Verschiebungen profitieren.»

Der ursprüngliche Plan sah vor, für den Europa-Auftakt Ende März in Jerez auf die von Yamaha vorbereiteten 2020-R1-Motoren umzusteigen und für den folgenden Event in Assen ein von Ten Kate getuntes Aggregat zu bringen. Doch inzwischen ist klar, dass die Superbike-WM 2020 frühestens Anfang Juli in Donington Park weitergeht, wahrscheinlich erst Anfang August in Oschersleben.

Loris Baz wurde beim Auftakt in Australien mit den Plätzen 7, 7 und 8 unter Wert geschlagen, die Performance des 27-Jährigen war auf dem Niveau der Top-3. «Wir hatten das Gefühl, dass wir zurück im Geschäft sind», meinte Bos zum Saisonstart. «Alles lief in die richtige Richtung, auch mit den Sponsoren. Durch die jetzige Situation kommt es zu Verzögerungen in allen Bereichen. Wenn es weitergeht, haben wir geschäftige Monate vor uns. Positiv ist, dass wir vor unserem Heimrennen in Assen Ende August dort testen können. In der Vergangenheit hatten wir immer einen riesigen Heimvorteil, weil wir zuvor zwei oder drei Tage dort fuhren.»

Kalender Superbike-WM 2020, Stand 24. März:

28.2.–1.3. Phillip Island/Australien

12.6.–14.6. Misano/Italien

3.7.–5.7. Donington Park/England

31.7.–2.8. Oschersleben/Deutschland

21.–23.8. Assen/Niederlande

4.9.–6.9. Portimão/Portugal

18.9.–20.9. Catalunya/Spanien

3.10.–4.10. Magny-Cours/Frankreich

9.10–11.10. San Juan/Argentinien

24.10.–25.10. Jerez/Spanien

offen Imola/Italien

offen Aragón/Spanien

offen Losail/Katar