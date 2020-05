Sandro Cortese heute live im SPEEDWEEK-Interview

Immer dienstags um 19 Uhr gibt es auf der Instagram-Seite von SPEEDWEEK.com ein zirka halbstündiges Live-Interview. Diese Woche gibt sich der zweifache Weltmeister Sandro Cortese die Ehre.

Kommendes Wochenende geht es in der Coronakrise endlich mit dem Rennsport weiter, den Anfang machen in den USA die Supercross-WM sowie die nationale Superbike-Serie MotoAmerica. Anfang Juni möchte in Polen die Speedway-Liga nachziehen. Die MotoGP-WM plant ihren Neustart für den 19. Juli in Jerez, Superbike- und Supersport-WM fahren voraussichtlich am ersten August-Wochenende auf der Rennstrecke in Andalusien.

Immer dienstags um 19 Uhr bittet SPEEDWEEK.com einen Rennfahrer zum Interview, dieses wird auf unserer Instagram-Seite live übertragen.



Um sich die Interviews anschauen zu können, müssen die User auf Instagram registriert und eingeloggt sein, wenn wir von zuhause übertragen. SPEEDWEEK finden Sie unter www.instagram.com/speedweek_com

Diese Woche an der Reihe: Moto3- und Supersport-Weltmeister Sandro Cortese.



Der Berkheimer fuhr zwischen 2005 und 2017 insgesamt 221 Grands Prix in den Klassen 125 ccm, Moto3 und Moto2, von denen er sieben in der kleinsten Klasse gewann.

Für 2018 wechselte der Schwabe ins SBK-Fahrerlager und wurde in seinem ersten Jahr mit Yamaha in der Supersport-Kategorie auf Anhieb Weltmeister (2 Siege, 8 Podestplätze).



2019 bestritt Cortese erneut mit Yamaha seine erste Superbike-Saison, 20 Mal brauste er in die Top-10. Trotzdem ließ ihn der Hersteller mit den drei Stimmgabeln im Logo fallen, Cortese unterschrieb nach einem ereignisreichen Winter für 2020 bei Pedercini Kawasaki und schaffte es beim Auftakt in Australien mit lediglich zwei Tagen Vorbereitungszeit auf die Ränge 13, 11 und 9.