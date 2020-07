Jerez: Weshalb Sandro Cortese auf Platz 19 strandete

In den ersten beiden freien Trainings der Superbike-WM in Jerez lief im Team Pedercini Kawasaki nicht viel zusammen, Sandro Cortese verlor 1,772 sec auf den Schnellsten Loris Baz (Ten Kate Yamaha).

Platz 19 und 1,772 sec Rückstand. «Das war ein sehr harter Tag», stöhnte Sandro Cortese, als sich SPEEDWEEK.com mit ihm in der Pedercini-Box in Jerez traf. «Leider konnten wir die Daten, die wir von Barcelona ausgewertet haben, für Jerez nicht umsetzen, weil die Strecke komplett anders ist. Hier braucht man ein sehr agiles Motorrad, Barcelona hat schnellere Kurven, in denen man ein stabileres Motorrad braucht. Wir haben viel ausprobiert, was leider nicht in die richtige Richtung ging.»

«Wir haben uns zusammengesetzt, jetzt haben wir hoffentlich eine Richtung, damit wir am Samstag richtig arbeiten können», ergänzte der zweifache Weltmeister aus dem schwäbischen Berkheim. «Es fehlt mehr als nur Agilität, wir hatten auch Elektronikprobleme. Das Motorrad funktionierte nicht so, wie es sollte. Es war nicht so eingestellt, dass man damit ans Limit gehen kann. Du kannst ja viele Sachen einstellen, wie die Traktionskontrolle und Motorbremse. Die müssen passen, damit du riskieren kannst. Das war nicht der Fall, das war im Data-Recording offensichtlich. Wir bekommen von Kawasaki eine Grundeinstellung für die Elektronik, damit muss dann das Team selbständig arbeiten. Es sind viele kleine Faktoren, die dafür sorgen, dass ich am Schluss auf Platz 19 war.»

Ergebnisse Superbike-WM, Freitag, Jerez/E: