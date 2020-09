Leon Haslam (Honda) jubelt: «Bisher bestes Rennen»

Als Vierter im zweiten Superbike-Lauf in Aragón/2 fuhr Leon Haslam sein bestes Saisonergebnis ein. Wie sein Teamkollege Álvaro Bautista sieht der Engländer Fortschritte bei Honda.

Leon Haslam kann mit dem Doppel-Event der Superbike-WM in Aragón durchaus zufrieden sein. Die Ergebnisse des 37-Jährigen wurden mit jedem Rennen besser, immer kreuzte er in den Top-10 die Ziellinie.



Im letzten Rennen im MotorLand erzielte der Honda-Pilot sein bisher bestes Saisonergebnis: Platz 4, vier Sekunden hinter dem letzten Podestplatz und 9 sec hinter Sieger Jonathan Rea (Kawasaki).



«Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis vom zweiten Lauf», stellte der fünffache Laufsieger fest. «Wir haben versucht, alles Puzzlestücke an die richtige Stelle zu legen, um ein konstanteres Rennen zu fahren – und das haben wir geschafft!»

Haslam kam als Siebter aus der ersten Runde, kämpfte sich in Runde 3 an Spätbremser Toprak Razgatlioglu (Yamaha) vorbei. Die Stürze seines Teamkollegen Álvaro Bautista und später Chaz Davies (Ducati) spülten ihn dann an die vierte Position.



«In der Anfangsphase war ich in einen Kampf mit Razgatlioglu verwickelt, aber als ich an ihm vorbeikam, konnte ich einen starken Rhythmus fahren und mit Davies mitfahren – auf dieser Strecke ist er immer sehr stark», berichtete Haslam weiter. «Wir haben natürlich noch Bereiche, in denen wir uns verbessern wollen. Für mich war das aber das beste und konstanteste Rennen, das wir bisher hatten! Hoffentlich können wir das Gelernte mit nach Barcelona nehmen.»

Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes (5.) und das Yamaha-Werks-Duo Michael van der Mark (6.) und Toprak Razgatligu (7.) hatte Haslam im Griff. In der Gesamtwertung belegt der Oldie den zehnten Rang, nur einen Punkt hinter Loris Baz (Yamaha) auf Platz 9.

Ergebnis Superbike-WM, Aragon/2, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 33:20,294 min 2. Michael Rinaldi Ducati + 1,244 sec 3. Scott Redding Ducati + 5,326 4. Leon Haslam Honda + 9,357 5. Alex Lowes Kawasaki + 10,761 6. Michael Van_Der_Mark Yamaha + 15,679 7. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 16,897 8. Loris Baz Yamaha + 22,541 9. Federico Caricasulo Yamaha + 22,650 10. Garrett Gerloff Yamaha + 22,854 11. Eugene Laverty BMW + 23,729 12. Marco Melandri Ducati + 28,380 13. Xavi Fores Kawasaki + 31,630 14. Matteo Ferrari Ducati + 44,264 15. Roman Ramos Kawasaki + 48,200 16. Takumi Takahashi Honda + 49,080 Out Chaz Davies Ducati Out Sylvain Barrier Ducati Out Alvaro Bautista Honda Out Maximilian Scheib Kawasaki

Out Tom Sykes BMW