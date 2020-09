Yamaha ist in Aragón mit blauen Augen davongekommen

Vor den Superbike-Meetings in Aragón träumte man bei Yamaha von möglichen Laufsiegen, doch davon war man weit entfernt. Warum Michael van der Mark und Toprak Razgatlioglu dennoch erfolgreich Schadensbegrenzung betrieben.

Die beiden Meetings der Superbike-WM 2020 im MotorLand Aragón werden Michael van der Mark und Toprak Razgatlioglu schnell vergessen wollen. Zu keinem Zeitpunkt war das talentierte Duo mit der R1 in der Lage, mit den besten Kawasaki- und Ducati-Piloten mitzuhalten – vielmehr wurde Honda zur Gefahr.



Am Ende zählen aber nur WM-Punkte. Die Bilanz nach sechs Rennen auf der 5077 Meter langen spanischen Piste: Van der Mark sammelte 51 Punkte, Razgatlioglu 44 Punkte.



Zum Vergleich ihre unmittelbaren Gegner in der Gesamtwertung: Chaz Davies (Davies) holte zwar 66 Punkte, Alex Lowes (Kawasaki) und Álvaro Bautista (Honda) aber nur 36 bzw. 28 Punkte.

Das reichte im Fall beider Yamaha-Piloten aus, um ihre nach Portimão erreichten WM-Positonen zu verteidigen: Razgatlioglu ist Dritter, van der Mark Fünfter.



«Insgesamt glaube ich, dass wir an diesem Wochenende viele positive Erkenntnisse gewonnen haben, die wir in den Rennen aber nicht umsetzen konnten – hauptsächlich aufgrund unserer Startposition», überlegte der 27-jährige Niederländer, der aus allen Rennen von Platz 12 starten musste. «Im Sprintrennen hatte ich mehr erwartet, aber ich hatte kein gutes Gefühl mit dem Motorrad. Mein Ziel war, mindestens eine Reihe weiter nach vorne zu kommen.»

Sein türkischer Teamkollege erreichte am letzten Renntag siebte Plätze.



«Wir haben unser Bestes gegeben, aber mehr war nicht drin», sagte Razgatlioglu. «Ich habe in Aragón wirklich mein Bestes gegeben, um schneller zu sein, aber es war nicht möglich. Jetzt bin ich wieder Dritter in der Meisterschaft, aber es ist ein enger Kampf, also werden wir sehen, wie alles in den nächsten Rennen läuft - ich möchte wieder um den Sieg kämpfen.»