Geht doch: Tom Sykes holt erstes Top-5-Finish von BMW

Die Superbike-WM 2020 verläuft für BMW harzig. Als man sich auch beim Meeting in Barcelona erneut zu blamieren drohte, fuhr Tom Sykes im zweiten Lauf das beste Saisonergebnis mit der S1000RR ein.

Nicht nur Experten haben im zweiten Jahr von BMW mehr erwartet, auch die Fahrer. Selbst Tom Sykes, der bei jeder Gelegenheit das Fahrwerk der S1000RR in höchsten Tönen lobt, konnte bisher nur in der Superpole Zeichen setzen, so wie bei der Pole auf Phillip Island und Startplatz 3 in Jerez.



In Rennen waren sechste Plätze das Highlight, auf der Kehrseite der Medaille standen Zielankünfte jenseits der Top-10 und peinliche Ausfälle mit Defekt – so wie im ersten Superbike-Lauf in Barcelona am Samstag. «Leider konnten wir im gestrigen Rennen nicht das Ergebnis holen, das wir uns gewünscht hatten. Aber wir haben daraus definitiv gelernt», hielt Sykes gewohnt professionell fest.

Dass der 35-Jährige am Sonntag nach Platz 9 im Superpole-Race im zweiten Lauf als Fünfter die Ziellinie kreuzte, kam überraschend, aber umso erfreulicher.



«Der Sonntag war eine willkommene Veränderung», sagte der Engländer erleichtert. «Wir konnten am Nachmittag mit der BMW S1000RR eine Menge gute und konstante Runden abspulen. Zu Beginn des Rennens hatten wir nicht die Pace, wir konnten nicht so viel mechanischen Grip generieren wie die anderen Jungs. Aber wir konnten während des Rennens mit der Elektronik und meinem Fahrstil spielen und eine konstante Pace halten. Das ist uns sehr gut gelungen. Der fünfte Platz ist ein Schritt in die richtige Richtung.»



Das erste Top-5-Ergebnis der Saison nahm auch Rennchef Marc Bongers mit Genugtuung zur Kenntnis. Abgerundet wurde es mit dem siebten Platz von Eugene Laverty.



«Eine große Erleichterung, nachdem das Wochenende in Barcelona für uns schwierig begonnen hatte», atmete der Niederländer auf. «Nach den Zuverlässigkeitsproblemen am Samstag war es gut, den Sonntag mit den besten Rennergebnissen der Saison abzuschließen. Diese Ergebnisse waren lang ersehnt, und es ist erfreulich, sie jetzt in der Tasche zu haben – auch wenn der Weg nach ganz vorn noch nicht geebnet ist.»

«Nachdem wir ein starkes Warm-up gezeigt hatten, war Toms Pace im Superpole Rennen anfangs zu langsam, und das Ergebnis mit einem neunten Platz entsprechend ein wenig enttäuschend», gab Bongers zu. «Der Start ins zweite Rennen war jedoch sowohl für Tom als auch Eugene gut, und beide kamen gut durchs Getümmel in den ersten Kurven. Tom konnte sich mit der Spitzengruppe ein wenig absetzen, und Eugene lieferte einen starken Fight mit Lowes und Haslam, den er am Ende auf dem siebten Platz für sich entscheiden konnte. Tom verlor zur Mitte des Rennens den Anschluss an die Top-6, konnte aber bis zum Ende seine Pace halten und sich so in der letzten Runde noch auf den fünften Platz verbessern, vor Redding und Eugene. Wir können uns nicht ausruhen, aber werden diese positive Entwicklung nun mit nach Magny-Cours nehmen und hoffen, unsere Performance dort zu wiederholen.»

Ergebnis Superbike-WM, Barcelona, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Chaz Davies Ducati 34:29,729 min 2. Michael van der Mark Yamaha + 2,460 sec 3. Garrett Gerloff Yamaha + 2,559 4. Jonathan Rea Kawasaki + 8,040 5. Tom Sykes BMW + 13,196 6. Scott Redding Ducati + 14,232 7. Eugene Laverty BMW + 16,409 8. Alex Lowes Kawasaki + 17,590 9. Leon Haslam Honda + 18,536 10. Loris Baz Yamaha + 20,401 11. Jonas Folger Yamaha + 20,451 12. Federico Caricasulo Yamaha + 25,414 13. Lorenzo Zanetti Ducati + 31,420 14. Takumi Takahashi Honda + 51,264 15. Xavi Fores Kawasaki Out Michael Rinaldi Ducati Out Valentin Debise Kawasaki Out Sylvain Barrier Ducati Out Samuele Cavalieri Ducati Out Alvaro Bautista Honda