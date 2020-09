Auflösungserscheinung: Noch ein SBK-Pilot fällt aus

Die Serie von schweren Verletzungen in der Superbike-WM 2020 setzte sich beim Meeting in Barcelona fort. Nach Sandro Cortese muss ein weiterer Kawasaki-Pilot die Saison vorzeitig beenden.

Seit Portimao ist Sandro Cortese (Pedercini Kawasaki) außer Gefecht, nach Barcelona sind weitere Superbike-Piloten verletzt. Gleich zwei Fahrer erwischte es am ersten Trainingstag. Nach nur fünf Minuten im FP1 stürzte Leandro Mercado. Im Krankenhaus wurde festgestellt, dass sich der Argentinier im rechten Arm die Speiche sowie das Kahnbein brach. Es ist davon auszugehen, dass seine Saison beendet ist.



Zur Erinnerung: Mercado war im Sprintrennen im ersten Aragon-Event nach einem Schubser von Tom Sykes (BMW) gestürzt. Der 28-Jährige zog sich damals eine schmerzhafte Stauchung des linken Knöchels zu und klagte über Nackenschmerzen. Motocorsa-Teamchef Lorenzo Mauri verordnete ihm daraufhin eine Zwangspause.

Bereits bestätigt ist das Saison-Aus von Max Scheib. Der Orelac-Pilot stürzte am Freitagnachmittag im FP2. Auch der Chilene musste ins Krankenhaus gebracht werden, wo eine Luxation im Schlüsselbein der rechten Schulter diagnostiziert wurde. Eine Operation und mehrwöchige Rehabilitation ist unumgänglich. Somit werden die letzten beiden Meetings in Magny-Cours und Estoril sehr wahrscheinlich ohne einen Südamerikaner über die Bühne gehen.



«Es ist wirklich bedauerlich», stöhnte Teamchef José Calero. «Sein Sturz war gar nicht schlimm, leider aber seine Verletzung. Die Gesundheit der Fahrer ist uns wichtig und wir kämpfen auch nicht um den Titel, also müssen wir seine Rückkehr nicht erzwingen. Jeder weitere Sturz könnte die Situation noch schlimmer machen.»

Orelac Racing will die Saison dennoch beenden.



«Unser Team und unser Motorrad sind der Aufgabe in der Superbike-WM gewachsen. Wir sind ein seriös Team und suchen bereits nach einem Fahrer, mit dem wir die Saison beenden werden.»