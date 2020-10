So fuhr sich Alex Lowes (Kawasaki) aus dem Tief

Beim Superbike-Meeting in Magny-Cours gab Alex Lowes das lange erwartete Lebenszeichen von sich. Nun sieht es für den Kawasaki-Werkspiloten auch in der Gesamtwertung wieder besser aus.

Alex Lowes fiel eine Last von den Schultern, als er am Samstag im ersten Superbike-Lauf als Dritter auf das Podium fuhr – seit Phillip Island im Februar war dem Engländer keine Top-3-Platzierung mehr gelungen. Mit Platz 2 im Superpole-Race überzeugte der Kawasaki-Werkspilot am Sonntag erneut, um das verregnete Wochenende mit einem siebten Platz im zweiten Lauf abzuschließen.

In der Gesamtwertung orientiert sich Lowes seit dem ersten Meeting in Aragón wieder nach oben: Von Platz 7 verbesserte sich der 30-Jährige nach Magny-Cours auf WM-Rang 5 – zum viertplatzierten Michael van der Mark fehlen aber bereits 24 Punkte.



«Insgesamt war es ein positives Wochenende für uns», sagte der Zwillingsbruder von Moto2-Pilot Sam Lowes erleichtert. «Ich hatte einen guten Start is Superpole-Race und fühlte mich in den ersten Runden richtig gut. Johnny war am Ende etwas schneller und ich hatte ein bisschen Probleme mit der Front. Bei diesen Sprintrennen über nur zehn Runden muss man einen guten Start haben und eine gute Position einnehmen, und das haben wir wirklich gut gemacht. Es war ein großartiges 1-2 für Kawasaki.»

Wie sein Teamkollege Jonathan Rea litt auch Lowes unter den Streckenverhältnissen im zweiten Lauf.



«Das letzte Rennen war knifflig; ich bekam nicht das Gefühl, das ich brauchte», haderte Lowes. «Als die Strecke immer mehr trocknete, bekam ich einfach keinen Grip mehr und konnte nicht mehr attackieren und das Bike so fahren, wie ich wollte. Das war frustrierend. Mit dem Rennwochenende bei Nässe bin ich aber sehr zufrieden, auch mit der Arbeit m einer Jungs. Ich freue mich sehr, Frankreich mit zwei Podestplätzen verlassen zu können.»

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 37:54,626 min 2. Loris Baz Yamaha + 2,551 sec 3. Chaz Davies Ducati + 3,648 4. Jonathan Rea Kawasaki + 4,261 5. Michael van der Mark Yamaha + 7,409 6. Michael Rinaldi Ducati + 16,505 7. Alex Lowes Kawasaki + 19,409 8. Garrett Gerloff Yamaha + 21,612 9. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 27,621 10. Tom Sykes BMW + 28,079 11. Federico Caricasulo Yamaha + 32,422 12. Sylvain Barrier Ducati + 41,498 13. Leon Haslam Honda + 42,450 14. Eugene Laverty BMW + 45,588 15. Alvaro Bautista Honda + 46,318 16. Samuele Cavalieri Ducati > 1 min 17. Valentin Debise Kawasaki > 1 min 18. Takumi Takahashi Honda > 1 min Out Xavi Fores Kawasaki Out Xavier Pinsach Kawasaki Out Leandro Mercado Ducati

