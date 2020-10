Garrett Gerloff (Yamaha): «Magny-Cours war verrückt»

Garrett Gerloff war in Magny-Cours in viele Positionskämpfe verwickelt

Kein Pilot hat zuletzt so für Schlagzeilen gesorgt wie Garrett Gerloff. Der Superbike-Rookie bekam viel Lob, nach seinem Fauxpas in Magny-Cours aber auch ordentlich Schelte. Am Sonntag blieb der Yamaha-Pilot blass.

Es gab in Magny-Cours einige Piloten, die nicht gut auf Garrett Gerloff zu sprechen waren. Neben den BMW-Piloten Tom Sykes und Eugene Laverty, die im ersten Superbike-Lauf vom Texaner abgeräumt wurden, war auch Go Eleven Ducati-Piloten Michael Rinaldi von der Fahrweise des Yamaha-Piloten nicht angetan.

Im Superpole-Race und im zweiten Rennen am Sonntag tauchte der 25-Jährige nicht ganz freiwillig im Mittelfeld unter und holte zwei achte Plätze.



«Was für ein verrücktes Wochenende. Die ersten beiden Tage waren wir sehr stark und ich war froh, dass ich gute Gefühl von Barcelona mit nach Magny-Cours nehmen konnte», meinte Gerloff rückblickend. «Am Freitag und Samstag war ich bis zum Sturz sehr gut unterwegs. Das hatte ich mir auch am Sonntag vorgenommen, aber die Bedingungen waren schwieriger zu interpretieren.



«Im Superpole-Rennen haben wir ein anderes Setup ausprobiert, aber es hat nicht wie erwartet funktioniert. Also sind wir zum gestrigen Setup zurückgekehrt, aber aus irgendeinem Grund fühlte ich mich immer noch nicht gut. Außerdem hatte ich keine großartige Startrunde und verlor einige Positionen. Insgesamt war es definitiv ein positives Wochenende, aber ich bin immer noch ein wenig enttäuscht darüber, wie es nach dem großartigen Beginn endete.

Wenn in zwei Wochen in Estoril das Saisonfinale der Superbike-WM 2020 stattfindet, erwartet die meisten Teilnehmer eine neue Strecke.



«Ich bin bereit für Estoril. Das Layout sieht unterhaltsam aus und wird zur Yamaha passen – ich kann es kaum erwarten», betonte der US-Amerikaner, für den alle Rennstrecken im Superbike-Kalender neu waren.

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 37:54,626 min 2. Loris Baz Yamaha + 2,551 sec 3. Chaz Davies Ducati + 3,648 4. Jonathan Rea Kawasaki + 4,261 5. Michael van der Mark Yamaha + 7,409 6. Michael Rinaldi Ducati + 16,505 7. Alex Lowes Kawasaki + 19,409 8. Garrett Gerloff Yamaha + 21,612 9. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 27,621 10. Tom Sykes BMW + 28,079 11. Federico Caricasulo Yamaha + 32,422 12. Sylvain Barrier Ducati + 41,498 13. Leon Haslam Honda + 42,450 14. Eugene Laverty BMW + 45,588 15. Alvaro Bautista Honda + 46,318 16. Samuele Cavalieri Ducati > 1 min 17. Valentin Debise Kawasaki > 1 min 18. Takumi Takahashi Honda > 1 min Out Xavi Fores Kawasaki Out Xavier Pinsach Kawasaki Out Leandro Mercado Ducati

