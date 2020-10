Zehn Tage nach Hand-OP: Mercado hielt Schmerzen aus

Der Argentinier Leandro Mercado hat schmerzhafte Wochen hinter sich. Um das Superbike-Meeting in Magny-Cours zu überstehen, musste der Motocorsa-Ducati-Pilot auf die Zähne beißen.

Leandro Mercado wurde die vergangenen Wochen vom Pech verfolgt. Im Sprintrennen im ersten Aragon-Event war der 28-Jährige der Leidtragende vom Rempler von Chaz Davies bei Tom Sykes. Als sich der Engländer aus dem Kiesbett kommend wieder in den Verkehr einfädelte, streifte er Mercado. Der Ducati-Pilot stürzte und zog sich eine schmerzhafte Stauchung des linken Knöchels zu. Das zweite Meeting auf der spanischen Piste verpasste er.

Bei seiner Rückkehr beim Meeting in Barcelona am 18. September flog der Superstock-1000-Champion von 2014 nach nur 5 Minuten im FP1 von seinen Motorrad und brach sich die rechte Hand. Nur zehn Tage nach der Kahnbein-Operation biss Mercado auf die Zähne und setzte sich in Magny-Cours auf die Ducati Panigale V4R. Nach zwei zehnten Plätzen rutschte der Pechvogel im zweiten Hauptrennen erneut von der Piste.



«Ich reise mit zwei zehnten Plätzen und einem bitteren Ergebnis im zweiten Lauf aus Magny-Cours ab. Bitter deshalb, weil es ein weiteres gutes Ergebnis hätte werden können», stöhnte Mercado. «Ich fuhr in Kurve 1 innen, von außen zog Bautista rein. Ich hielt nicht dagegen und ließ ihn rein. Als ich die Bremse löste, rutschte mir schlagartig das Hinterrad weg.»

«Die letzte Zeit war schwierig für mich. In nur zwanzig Tagen ging ich auf Krücken und hatte eine Operation an der Hand», sagte der Argentinier weiter. «Ich habe alles dafür getan, um in Magny-Cours wieder dabei sein zu können. Ich übernahm die Verantwortung, suchte keine Ausreden, habe ordentliche Trainings absolviert und bin in die Punkte gefahren. Die Saison ist kompliziert. Weil die Dinge nicht so laufen, wie ich es mir gewünscht hatte.»



Motocorsa absolviert die erste Saison in der Superbike-WM und verpasste das Meeting auf Phillip Island. Mercado belegt mit 18 Punkten den 17. WM-Rang.

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 37:54,626 min 2. Loris Baz Yamaha + 2,551 sec 3. Chaz Davies Ducati + 3,648 4. Jonathan Rea Kawasaki + 4,261 5. Michael van der Mark Yamaha + 7,409 6. Michael Rinaldi Ducati + 16,505 7. Alex Lowes Kawasaki + 19,409 8. Garrett Gerloff Yamaha + 21,612 9. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 27,621 10. Tom Sykes BMW + 28,079 11. Federico Caricasulo Yamaha + 32,422 12. Sylvain Barrier Ducati + 41,498 13. Leon Haslam Honda + 42,450 14. Eugene Laverty BMW + 45,588 15. Alvaro Bautista Honda + 46,318 16. Samuele Cavalieri Ducati > 1 min 17. Valentin Debise Kawasaki > 1 min 18. Takumi Takahashi Honda > 1 min Out Xavi Fores Kawasaki

Out Xavier Pinsach Kawasaki

Out Leandro Mercado Ducati

