Australien-Premier: «Setze keine Leben aufs Spiel»

2021 gibt es in Australien keine Superbike-WM. Nach den jüngsten Aussagen von Premierminister Scott Morrison wird es auch keinen WM-Auftakt Ende Februar 2022 auf Phillip Island geben.

Am 29. April gab Promoter Dorna bekannt, dass es 2021 wegen der behördlichen Maßnahmen im Kampf gegen Covid-19 keine Superbike-WM in Australien geben werde. «Wir haben vereinbart, dass wir unsere Kräfte auf den offiziellen Test und den Saisonstart 2022 konzentrieren», erklärte David Bennett, General Manager von Phillip Island, damals. «Dass wir dieses Jahr kein Rennen haben, hat keinerlei Einfluss darauf, mit dieser Serie weiterzumachen. Der SBK-Event auf Phillip Island ist bis 2027 gesichert.»

Diese Pläne bekamen jetzt einen heftigen Dämpfer. Die australische Regierung will die Grenzen bis Mitte 2022 geschlossen halten, um das Land vor dem Virus SARS-CoV-2 zu schützen. Das Formel-1-Rennen in Melbourne (21. November) und der MotoGP-Event auf Phillip Island (24. Oktober) stehen zwar weiterhin im Kalender, aber in Wahrheit ist an eine Austragung nicht zu denken. Denn es gibt heftige Reisebschränkungen und strikte Quarantänebestimmungen.

Der australische Premierminister Scott Morrison (53) sagte dazu: «Es ist komplett verfrüht, von einem Formel-1-Rennen im November 2021 oder einem Tennisturnier im Januar 2022 zu sprechen. Denn wir werden bis dahin unsere Schutzmaßnahmen nicht lockern! Der Renn- und Tennis-Zirkus bewegen sich durch Länder, in welchen Corona nach wie vor ein enormes Problem ist. Das ist in Australien nicht so, also müssen wir unser Land um jeden Preis schützen.»

Morrison erklärte, man ziehe Mitte 2022 als möglichen Zeitpunkt für das Aufweichen von Reisebeschränkungen in Betracht. «Wir haben es durch unsere strengen Schutzmaßnahmen erreicht, dass wir zehntausende Todesfälle verhindert haben. In unserem Land sind 910 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben, aber für mich ist jeder Todesfall eine unfassbare Tragödie. Diese Pandemie wütet weiter, wir hören ständig von neuen Virus-Mutationen. Unsere Gesundheitsexperten empfehlen, bei den strikten Vorsichtsmaßnahmen zu bleiben, und das werden wir auch tun. Ich werde das Leben unserer Mitbürger ganz bestimmt nicht aufs Spiel setzen.»

Kann der SBK-Event auf Phillip Island nicht zum Saisonbeginn stattfinden, wird ihn die Dorna ans Ende des Kalenders 2022 packen. Aus logistischen Gründen, aber auch, um mehr Planungsspielraum zu haben.

Kalender der Superbike-WM 2021:

21.–23. Mai Aragon/Spanien

28.–30. Mai Estoril/Portugal

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park

23.–25. Juli Assen/Niederlande

06.–08. August Most/Tschechien

20.-22. August Navarra/Spanien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien