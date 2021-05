Chaz Davies (Ducati/8.) früh zum Zusehen verurteilt 28.05.2021 - 21:34 Von Helmut Ohner

Superbike-WM © Go Eleven Probleme stoppen Chaz Davies

Am Vormittag lief es für Chaz Davies noch recht gut, am Nachmittag musste er das Training frühzeitig beenden. Ein technisches Problem an seiner Go-Eleven-Ducati machte den Briten an der Box zum unfreiwilligen Zuseher.