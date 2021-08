Rookie Axel Bassani (Ducati) viel besser als erwartet

Axel Bassani wurde in Most im ersten Lauf bester Kundenpilot

Ducati-Pilot Axel Bassani ist eine der positiven Überraschungen der Superbike-WM 2021. Der Rookie wird zunehmend zum Problem etablierter Piloten und fuhr beim Meeting in Most im ersten Lauf sein bisher bestes Finish ein.

Mit der Verpflichtung von Axel Bassani für die Superbike-WM 2021 ging das Ducati-Team Motccorsa ein Risiko ein. Der Italiener war zu Beginn mit 21 Jahren der jüngste Teilnehmer und hatte die Supersport-WM 2020 abgeschlagen nur als 17. beendet. Beim Saison in Aragón und auch danach in Estoril verpasste der Rookie dann auch erwartungsgemäß in jedem Rennen die Top-10.



Doch bereits bei seinem Heimrennen in Misano gab Bassani, mittlerweile 22 Jahre alt, mit den Plätzen 7, 6 und 7 eine erstaunliche Talentprobe ab und mischte fortan auch in den Trainings immer häufiger vorne mit; Top-10-Finish waren nun die Regel.

Und in Most fuhr der Ducati-Pilot im ersten Rennen als Fünfter sein bisher bestes Ergebnis ein – nur 0,3 sec hinter Michael Rinaldi aus dem Aruba.it-Werksteam auf Platz 4!



«Man hat in Most nie Pause, es geht immer wieder links, rechts und so weiter – sehr anstrengend. Ich hatte im Vorfeld einen Testtag mit einer Ducat V2 955 zum Kennenlernen der Strecke, mit dem Superbike war es dann aber doch noch einmal ganz anders», erklärte Bassani im persönlichen Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «In der Superpole ist mir nicht die Zeit gelungen, die ich mir vorgenommen hatte, weil ich auf meiner schnellsten Runde Verkehr hatte. Im ersten Rennen hatte ich noch versucht, Rinaldi zu überholen. Ich war sogar schon vorbei, musste aber eine etwas weite Linie fahren und er konnte wieder durchschlüpfen – mit Platz 5 war ich trotzdem sehr glücklich. Unsere Motorräder sind sehr ähnlich, aber hat viel mehr Erfahrung als ich. Das ist der größte Unterschied zwischen uns.»

Im Superpole-Race am Sonntag legte der Motocorsa-Pilot einen achten Platz nach. Im zweiten Rennen kam er im Gedrängel der ersten Kurve zum Sturz, scheinbar ausgelöst durch eine Berührung von Rinaldi.



Bassani hat nach sechs Meetings 73 WM-Punkte eingefahren und belegt in der Gesamtwertung Rang 12. Damit ist er zwar schlechtester der vier Ducati-Piloten, dass er aber nur 16 Punkte weniger hat als der erfahrene Chaz Davies (Go Eleven), kommt für die meisten Beobachter überraschend.

Ergebnis Superbike-WM, Most, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,587 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 12,460 4. Andrea Locatelli Yamaha + 15,206 5. Michael Rinaldi Ducati + 19,479 6. Alex Lowes Kawasaki + 19,901 7. Michael vd Mark BMW + 20,034 8. Garrett Gerloff Yamaha + 20,250 9. Tom Sykes BMW + 24,043 10. Alvaro Bautista Honda + 25,257 11. Leon Haslam Honda + 29,203 12. Chaz Davies Ducati + 38,396 13. Tito Rabat Ducati + 41,674 14. Kohta Nozane Yamaha + 45,843 15. Christophe Ponsson Yamaha + 54,144 16. Jonas Folger BMW + 54,354 17. Isaac Vinales Kawasaki > 1 min 18. Karel Hanika Yamaha > 1 min 19. Marvin Fritz Yamaha > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 21. Jayson Uribe Kawasaki > 1 min Out Axel Bassani Ducati Out Alessandro Delbianco Honda