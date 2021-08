Rookie Axel Bassani zeigt Chaz Davies, wie es geht

Dass Rookie Axel Bassani (Ducati) nach sieben Meetings der Superbike-WM 2021 nur fünf Punkte weniger als Top-Pilot Chaz Davies eingefahren hat, ist überraschend. In Navarra wurde der Italiener erneut bester Kundenpilot.

Mutmaßlich weil er einen ordentlichen Teil zum Budget beiträgt, wurde Axel Bassani von Motocorsa für die Superbike-WM 2021 verpflichtet.



Sportlich war es ein Risiko: Der Italiener hatte die Supersport-WM 2020 abgeschlagen nur als 17. beendet und war zu Saisonbeginn mit 21 Jahren der jüngste Teilnehmer.

Aber bei Saisonhalbzeit kann Teamchef Lorenzo Mauri in jeder Hinsicht zufrieden mit seinem Schützling sein. Schon seit dem dritten Rennwochenende in Misano hat sich der Youngster in den Top-10 etabliert und in Most brauste er unbekümmert im ersten Lauf als Fünfter zu seinem besten Saisonfinish.



In Navarra legte er mit den Positionen 8, 12 und 10 solide Ergebnisse nach. In den Hauptrennen war er bester Kundenpilot!



Dabei ist er erstaunlich konstant: Im zweiten Lauf in Most leistete sich der Ducati-Pilot seinen bisher einzigen Rennsturz.

Erfreulich stellt sich für Bassani auch die Situation in der Gesamtwertung dar. Als WM-Zwölfter mit 87 Punkten liegt der 22-Jährige nur fünf Punkte hinter Markenkollegen und mehrfachen Vizeweltmeister Chaz Davies vom Team Go Eleven auf WM-Rang 10!



Zwischen den Ducati-Pilot belegt Alvaro Bautista punktgleich mit mit dem Waliser den elften Rang.