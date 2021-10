Reddings Idee: Radeln zu Ehren von Dean Berta Viñales 05.10.2021 - 16:51 Von Tim Althof

© worldsbk.com Scott Redding fuhr mehr als 350 km von Jerez nach Portimão © Gold & Goose Dean Berta Viñales starb in Jerez beim Rennen der Supersport 300

Ducati-Werksfahrer Scott Redding machte zwischen den Superbike-WM-Events in Jerez und Portimão keine Pause. Er radelte 350 km in zwei Tagen und in Zukunft möchte er diese Tour dem verstorbenen Dean Berta Viñales widmen.